Ван Дейк считает, что "Ливерпуль" поплатился за ранний гол

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объяснил поражение своей команды от "Атлетико" и поделился своими соображениями насчет ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В минувший вторник "красные" потерпели поражение 1:0 в Мадриде, пропустив гол от Сауля Ньигеса уже на четвертой минуте.



По словам Ван Дейка, "Атлетико" отлично справился с удержанием добытого так рано преимущества, однако Виргил надеется, что 11 марта на "Энфилде" "Ливерпулю" все-таки удастся найти путь к воротам Яна Облака.



"Примерно этого мы и ожидали. В первую очередь мы позволили им забить гол и этим дали преимущество, которое они принялись удерживать".



"Фанаты помогли им. Это была сложная атмосфера и для рефери. Я пытался держать себя в руках, когда все скачут вокруг тебя. Каждому из нас пришлось почувствовать это. Мы разочарованы, но впереди еще 90 минут".



"В конце концов все решается на футбольно поле. Им помогли фанаты, которых подстегивал их тренер. Но началось все с пропущенного гола".



"Мы дали им нечто, за что они смогли зацепиться. Нам требовалось быть терпеливыми, но за последние пару лет они показали, что здесь им очень сложно забить и взломать их оборону. Мы старались, но, к сожалению, не вышло".



"В первую очередь ответный матч будет сложным. Но мы должны быть уверены в себе. Нам нельзя падать духом после поражения. Мы никогда не бываем рады проигрывать".



"Мы довольно долго не знали поражений, но нам нужно продолжать двигаться вперед и верить в себя, как и всегда", — цитирует Ван Дейка Evening Standard.