Вернер: "Ливерпуль" — лучшая команда в мире"
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер высказался по поводу интереса "Ливерпуля" к своей персоне, назвав команду Юргена Клоппа "лучшей в мире".
Именно Вернер, называемый трансферной целью "Ливерпуля" на грядущее лето, принес минимальную победу "РБ Лейпциг" над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, четко исполнив пенальти.
После матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" 23-летний немец, забивший 20 голов в 22 матчах этого сезона Бундеслиги, дал понять, что открыт к переходу к "красным".
"Я знаю, что "Ливерпуль" является лучшей командой в мире на данный момент. Когда тебя сватают в такую команду, это вызывает большую гордость".
"Это приятно, но я знаю, что в "Ливерпуле" много хороших игроков, и я должен улучшить себя и научиться столь многим вещам, чтобы достичь их уровня и играть там", — сообщил Вернер ViaSport.
20.02.2020 08:00
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Последние комментарии:
да, с вернером наверное не было бы
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удароввствор
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Холанд бы вписался а Вернер может оказаться очередным Кейта или Мимо-нина
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С его покупкой наконец начнем в створ попадать
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Всё по делу разъяснил пенсам.
Добавить нечего.
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Красавчик Тимо, всё грамотно сказал. Ждем летом
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так открыто еще никто не намекал! Посмотрим что будет летом
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и играть там
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