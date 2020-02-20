Вернер: "Ливерпуль" — лучшая команда в мире"

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер высказался по поводу интереса "Ливерпуля" к своей персоне, назвав команду Юргена Клоппа "лучшей в мире".

Именно Вернер, называемый трансферной целью "Ливерпуля" на грядущее лето, принес минимальную победу "РБ Лейпциг" над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, четко исполнив пенальти.



После матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" 23-летний немец, забивший 20 голов в 22 матчах этого сезона Бундеслиги, дал понять, что открыт к переходу к "красным".



"Я знаю, что "Ливерпуль" является лучшей командой в мире на данный момент. Когда тебя сватают в такую команду, это вызывает большую гордость".



"Это приятно, но я знаю, что в "Ливерпуле" много хороших игроков, и я должен улучшить себя и научиться столь многим вещам, чтобы достичь их уровня и играть там", — сообщил Вернер ViaSport.