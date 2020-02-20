Вернер: "Ливерпуль" — лучшая команда в мире"

Тимо Вернер Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер высказался по поводу интереса "Ливерпуля" к своей персоне, назвав команду Юргена Клоппа "лучшей в мире".

Именно Вернер, называемый трансферной целью "Ливерпуля" на грядущее лето, принес минимальную победу "РБ Лейпциг" над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, четко исполнив пенальти.

После матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" 23-летний немец, забивший 20 голов в 22 матчах этого сезона Бундеслиги, дал понять, что открыт к переходу к "красным".

"Я знаю, что "Ливерпуль" является лучшей командой в мире на данный момент. Когда тебя сватают в такую команду, это вызывает большую гордость".

"Это приятно, но я знаю, что в "Ливерпуле" много хороших игроков, и я должен улучшить себя и научиться столь многим вещам, чтобы достичь их уровня и играть там", — сообщил Вернер ViaSport.


Метки Вернер, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1377

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Последние комментарии:




  1. j-silver 20.02.2020 09:42 # j-silver
    да, с вернером наверное не было бы
    0
    удароввствор
    0

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  2. liverpo0ol 20.02.2020 09:06 # liverpo0ol
    Холанд бы вписался а Вернер может оказаться очередным Кейта или Мимо-нина

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  3. tigerpool 20.02.2020 09:02 # tigerpool
    С его покупкой наконец начнем в створ попадать

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  4. electric 20.02.2020 08:41 # electric
    Всё по делу разъяснил пенсам.
    Добавить нечего.

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  5. masta 20.02.2020 08:26 # masta
    Красавчик Тимо, всё грамотно сказал. Ждем летом

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  6. pistolero-lfc 20.02.2020 08:22 # pistolero-lfc
    так открыто еще никто не намекал! Посмотрим что будет летом

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  7. firmino9 20.02.2020 08:10 # firmino9
    и играть там

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