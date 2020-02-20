Сульшер: "Погба ничуть не близок к возвращению"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба ничуть не близок к возвращению в строй.

После победы 0:2 над "Челси" в минувший понедельник Сульшер говорил, что Погба "возвращается к тренировкам завтра".



Однако накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" Сульшер резко поменял свои показания и теперь отказывается называть сроки возвращения игрока, который настроен сменить клуб грядущим летом.



"Он пока не приступил к тренировкам с командой. Это будет зависеть от его самочувствия. Он приступит, когда будет готов. Пока что он ничуть не близок к этому", — цитирует Сульшера Evening Standard.