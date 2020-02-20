Сульшер: "Погба ничуть не близок к возвращению"

Поль Погба Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба ничуть не близок к возвращению в строй.

После победы 0:2 над "Челси" в минувший понедельник Сульшер говорил, что Погба "возвращается к тренировкам завтра".

Однако накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" Сульшер резко поменял свои показания и теперь отказывается называть сроки возвращения игрока, который настроен сменить клуб грядущим летом.

"Он пока не приступил к тренировкам с командой. Это будет зависеть от его самочувствия. Он приступит, когда будет готов. Пока что он ничуть не близок к этому", — цитирует Сульшера Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2020 07:00

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