Гвардиола подтвердил, что останется в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лично подтвердил, что останется на своем посту, несмотря на санкции со стороны УЕФА.

После двухлетнего запрета на участие в еврокубках и штрафа в 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей поползли слухи, что Гвардиола может покинуть "Сити" по окончании сезона.



Однако после победы 2:0 над "Вест Хэмом" в среду вечером каталонец прояснил свое будущее и выразил надежду, что апелляция "горожан" будет удовлетворена.



"Почему я должен уходить? Месяц назад я сказал, что люблю этот клуб, и мне нравится быть здесь. Почему я должен уходить?"



"Мы поговорили с игроками, и в следующие три месяца мы будем сосредоточены на том, на чем должны быть сосредоточены, а затем станет ясен окончательный вердикт. Лично я буду здесь".



"Я хочу остаться и помочь клубу поддерживать этот уровень как можно дольше".



"Когда кто-то верит в свою правоту, он будет сражаться до конца. Так и мы. Наши люди имеют невероятный настрой. Мы как клуб и команда будем сражаться", — цитирует Гвардиолу ESPN.