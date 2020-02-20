Гвардиола подтвердил, что останется в "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лично подтвердил, что останется на своем посту, несмотря на санкции со стороны УЕФА.
После двухлетнего запрета на участие в еврокубках и штрафа в 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей поползли слухи, что Гвардиола может покинуть "Сити" по окончании сезона.
Однако после победы 2:0 над "Вест Хэмом" в среду вечером каталонец прояснил свое будущее и выразил надежду, что апелляция "горожан" будет удовлетворена.
"Почему я должен уходить? Месяц назад я сказал, что люблю этот клуб, и мне нравится быть здесь. Почему я должен уходить?"
"Мы поговорили с игроками, и в следующие три месяца мы будем сосредоточены на том, на чем должны быть сосредоточены, а затем станет ясен окончательный вердикт. Лично я буду здесь".
"Я хочу остаться и помочь клубу поддерживать этот уровень как можно дольше".
"Когда кто-то верит в свою правоту, он будет сражаться до конца. Так и мы. Наши люди имеют невероятный настрой. Мы как клуб и команда будем сражаться", — цитирует Гвардиолу ESPN.
20.02.2020 06:00
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Последние комментарии:
Если останется и после подтверждения бана, что тут скажешь "Мужик", слово держит. Многие критикуют, Пеп побеждает благодаря деньгам. А сколько тренеров и благодаря большим деньгам поставит нормальную игру не могут. Тот же Вальверде в Барсе, Маур в МЮ, Ван Гал в МЮ, Ковач в Баварии. Так что Пеп супертренер, если и тратит, то так, что смотреть приятно.
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Лучший тренер, в короткой истории МыЧитер Сити.
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Пеп топарь лютый, у местной фауны на ФАПЛе инфаркт будет, они ж уже хаты на твой уход поставили)))
C’mon City!!!
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