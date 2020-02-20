"Тоттенхэм" уступил дома "РБ Лейпциг"

"Тоттенхэм" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, уступив дома "РБ Лейпциг" со счетом 0:1.

Относительно победы 2:3 над "Астон Виллой" в старте у "шпор" вышли Жедсон Фернандеш и Джовани Ло Чельсо, заменив Эрика Дайера и Сон Хен Мина.



Гости мощно начали матч, попытавшись застать соперника врасплох, и за первые пару минут создали три отличных момента, в одном из которых голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис перевел удар Анхелиньо в штангу.



"Шпоры" ответили на восьмой минуте, когда Стивен Бергвейн нанес обводящий удар с левого края штрафной. Голкипер "РБ Лейпциг" Петер Гулачи остановил мяч, а сыграть Деле Алли на добивании не позволил защитник.



И хотя "Тоттенхэм" сбил атакующий порыв гостей, те имели превосходство по владению мячом и время от времени показывали, почему занимают второе место в Бундеслиги. Хороший момент на 17-й минуте имел Патрик Шик, пробив головой рядом со штангой.



На 36-й минуте мог отличиться Тимо Вернер. Нападающий "РБ Лейпциг" бил со считанных метров, но Льорис вновь выручил хозяев.



При всем своем преимуществе, "РБ Лейпциг" так и не смог открыть счет до перерыва, а с началом второго тайма заиграл гораздо осторожнее.



Тем не менее, на 56-й минуте Конрад Лаймер был уложен на газон в чужой штрафной Беном Дэвисом, и Вернер четко реализовал назначенный пенальти — 0:1.



Пропустив, "Тоттенхэм" был вынужден заиграть посмелее. "РБ Лейпциг" без сопротивления отдал инициативу, сосредоточившись на контратаках.



Как ни странно, два своих лучших момента во втором тайме "шпоры" создали благодаря стандартам. Опасно били со штрафных Ло Чельсо и Эрик Ламела, причем удар первого голкипер перевел в штангу.



"РБ Лейпциг" удержал минимальную победу в Лондоне и произвел очень хорошее впечатление своей игрой — как в атаке в первом тайме, так и в обороне во втором. "Тоттенхэму" нужно значительно прибавить, чтобы рассчитывать на положительный результат в ответном матче.



"Тоттенхэм" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия) — 0:1 (0:0)



Гол: Вернер 58 (пен).



"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Фернандеш (Ндомбеле 64), Ло Чельсо, Алли (Ламела 64), Бергвейн, Моура.



"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо, Лаймер (Форсберг 83), Ампаду, Забитцер, Нкунку (Хайдара 74), Шик (Поульсен 77), Вернер.



Предупреждения: Ло Чельсо, Дэвис, Ламела — Забитцер, Вернер, Нкунку.