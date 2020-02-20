"Тоттенхэм" уступил дома "РБ Лейпциг"

Тимо Вернер "Тоттенхэм" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, уступив дома "РБ Лейпциг" со счетом 0:1.

Относительно победы 2:3 над "Астон Виллой" в старте у "шпор" вышли Жедсон Фернандеш и Джовани Ло Чельсо, заменив Эрика Дайера и Сон Хен Мина.

Гости мощно начали матч, попытавшись застать соперника врасплох, и за первые пару минут создали три отличных момента, в одном из которых голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис перевел удар Анхелиньо в штангу.

"Шпоры" ответили на восьмой минуте, когда Стивен Бергвейн нанес обводящий удар с левого края штрафной. Голкипер "РБ Лейпциг" Петер Гулачи остановил мяч, а сыграть Деле Алли на добивании не позволил защитник.

И хотя "Тоттенхэм" сбил атакующий порыв гостей, те имели превосходство по владению мячом и время от времени показывали, почему занимают второе место в Бундеслиги. Хороший момент на 17-й минуте имел Патрик Шик, пробив головой рядом со штангой.

На 36-й минуте мог отличиться Тимо Вернер. Нападающий "РБ Лейпциг" бил со считанных метров, но Льорис вновь выручил хозяев.

При всем своем преимуществе, "РБ Лейпциг" так и не смог открыть счет до перерыва, а с началом второго тайма заиграл гораздо осторожнее.

Тем не менее, на 56-й минуте Конрад Лаймер был уложен на газон в чужой штрафной Беном Дэвисом, и Вернер четко реализовал назначенный пенальти — 0:1.

Пропустив, "Тоттенхэм" был вынужден заиграть посмелее. "РБ Лейпциг" без сопротивления отдал инициативу, сосредоточившись на контратаках.

Как ни странно, два своих лучших момента во втором тайме "шпоры" создали благодаря стандартам. Опасно били со штрафных Ло Чельсо и Эрик Ламела, причем удар первого голкипер перевел в штангу.

"РБ Лейпциг" удержал минимальную победу в Лондоне и произвел очень хорошее впечатление своей игрой — как в атаке в первом тайме, так и в обороне во втором. "Тоттенхэму" нужно значительно прибавить, чтобы рассчитывать на положительный результат в ответном матче.

"Тоттенхэм" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия) — 0:1 (0:0)

Гол: Вернер 58 (пен).

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Фернандеш (Ндомбеле 64), Ло Чельсо, Алли (Ламела 64), Бергвейн, Моура.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо, Лаймер (Форсберг 83), Ампаду, Забитцер, Нкунку (Хайдара 74), Шик (Поульсен 77), Вернер.

Предупреждения: Ло Чельсо, Дэвис, Ламела — Забитцер, Вернер, Нкунку.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, РБ Лейпциг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2020 00:55

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  1. narcot 20.02.2020 01:37 # narcot
    Моур - кусок говна, как тренер


    «Ван Дейк сыграл с «Атлетико» ужасно. Он подарил сопернику угловой, который привел к голу, действовал неуклюже. «Атлетико» немного повезло, и они забили. Футболисты «Ливерпуля» знают, что на «Энфилде» забивают много, но в ответном матче им придется действовать лучше и быстрее», – цитирует 57-летнего Гуллита Mirror.

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  2. lfcmikki14 20.02.2020 01:15 # lfcmikki14
    Да парни, очень расстроен результатом, но в то же время понимаю, что результат закономерный..

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  3. royal-arsenal 20.02.2020 01:09 # royal-arsenal
    жаль(((
    при Мауре пока значительного прогресса не видно.
    Почеттино надо было уходить.. но на замену нужен был такой же молодой и перспективный тренер, каким был сам Поч перед приходом в ТТХ

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  4. sausage 20.02.2020 01:07 # sausage
    Мда, если шпоры хотя бы не пропустили, шансы были бы. А так, ну если только Сона с гипсом выпускать. Без напов играть конечно стрёмно. Во втором тайме вроде и инициативу шпоры перехватили, и давили, и отдавались полностью, но решалы не хватало. Сложно Мауру придётся и с пенсами тоже.

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  5. golokante 20.02.2020 01:05 # golokante
    Кепа посмотри на Гулачи и застрелись. Ебаный дурак, откуда ты взялся на нашу голову.

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  6. lovrentiy 20.02.2020 01:04 # lovrentiy
    Осталось только мешкам соснуть в Мадриде и пенсам Баварке.

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  7. girasimus 20.02.2020 01:01 # girasimus
    Красивая игра той и другой команды, вот что значит открытый футбол.

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  8. ry-l 20.02.2020 00:59 # ry-l
    Ожидаемо. То же самое будет и на выезде.
    Действующий пенс Ампаду тащил оборону, а будущий пенс Вернер зарешал в атаке.

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  9. slash-lfc 20.02.2020 00:59 # slash-lfc
    Петушне повезло, что с более крупным счетом не проиграли

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  10. jirrort 20.02.2020 00:59 # jirrort
    Обоссали лкзерпук

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  11. lfcmikki14 20.02.2020 00:59 # lfcmikki14
    По делу, спасибо Уго, тащил как мог...

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