Касорла хочет попрощаться "должным образом" с "Арсеналом"

Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла расстроен, что не смог попрощаться должным образом с фанатами "Арсенала", однако не планирует внедряться в тренерский штаб Микеля Артеты.

Напомним, Касорла провел в "Арсенале" шесть сезонов, покинув "Эмирейтс" в 2018 году после двух лет мучений из-за серьезной травмы лодыжки.



Вернувшись на родину, 35-летний полузащитник решил все свои проблемы со здоровьем и сейчас даже претендует на участие в Евро-2020 со сборной Испании.



"Я был разочарован, что не смог попрощаться с клубом, который обращался со мной так хорошо. Попрощаться должным образом — это то, чего я пока не успел сделать в своей карьере. Я безмерно благодарен клубу и фанатам за то, как они относились ко мне", — сообщил Касорла BBC.



Недавно в прессе появились слухи, что Касорла может стать ассистентом своего соотечественника Артеты, однако у Санти таких планов нет.



"Если честно, я не знаю, буду ли тренировать. Я не определился, чем хочу заняться после завершения карьеры. Меня больше привлекает работа спортивным директором, нежели тренерская работа, но я хочу остаться в игре, если это будет правильным для меня".



"Я не планирую играть за рубежом в обозримом будущем, но я бы никогда не стал закрывать эти двери. Я сосредоточен на завершении сезона с "Вильярреалом", — добавил Касорла.