Президент "Атлетико" упрекнул "Ливерпуль" за "Энфилд"

Диего Симеоне и Энрике Сересо Окрыленный победой над "Ливерпулем" президент "Атлетико" Энрике Сересо назвал "Энфилд" непригодным для матчей Лиги Чемпионов стадионом.

Накануне "Атлетико" отпраздновал домашнюю победу 1:0 над "Ливерпулем" благодаря быстрому голу Сауля Ньигеса.

В преддверии этого матча медиа и болельщики воспринимали "Атлетико" как команду, которая находится в кризисе — особенно на фоне "Ливерпуля", блестяще выступающего в Премьер-Лиге. Тем слаще победа для Сересо.

"У меня всегда хороший сон. Бывают дни, когда ты вкушаешь славу, а также дни, когда этого нет".

"Если верить медиа, неделю назад мы были мертвы и похоронены, а теперь мы вполне себе живы. Они ("Ливерпуль") не знали поражений 30 матчей подряд, и люди называли их лучшей командой в мире".

"Мы рады результатом, но впереди еще ответный матч. Лучшая новость в том, что мы снова стали собой. Было удивительно видеть наших фанатов такими страстными. Это было абсолютно захватывающе".

"Энфилд" — отличный стадион, но старый. Он, наверное, не прошел бы инспекцию УЕФА, если бы она им грозила", — цитирует Сересо Liverpool Echo.


Метки Атлетико, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1346

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  1. xin 20.02.2020 00:04 # xin
    как же хочется, чтобы автобус обезьяны Симеоне обоссали на энфилде. Потом зеропуки могут вылетать некст, но автобус надо наказывать.

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  2. chronicle 20.02.2020 00:02 # chronicle
    Красное Феррари устроит ебалочку его автобусу на Энфилде, потому старый и горит

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  3. kippaxroad 19.02.2020 23:48 # kippaxroad
    Он прав, я знаю его

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  4. noi39 19.02.2020 23:25 # noi39
    Всё таки удивительно,как такие люди,становятся президентами,руководителями?Ведь этот удод ни разу не был на Энфилде и такое смозговать.Энфилд не старый,он легендарный!

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  5. frisby 19.02.2020 23:15 # frisby
    молодец старый пИрдун! красава! лучшей мотивации для игроков и болельщиков трудно придумать...чем больше они с симеоне кукарекают тем злее будет команда..

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  6. kler 19.02.2020 23:08 # kler
    Норм поссал на энфилд

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  7. electric 19.02.2020 23:04 # electric
    ДАЛ БА ЁБ

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