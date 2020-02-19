Президент "Атлетико" упрекнул "Ливерпуль" за "Энфилд"

Окрыленный победой над "Ливерпулем" президент "Атлетико" Энрике Сересо назвал "Энфилд" непригодным для матчей Лиги Чемпионов стадионом.

Накануне "Атлетико" отпраздновал домашнюю победу 1:0 над "Ливерпулем" благодаря быстрому голу Сауля Ньигеса.



В преддверии этого матча медиа и болельщики воспринимали "Атлетико" как команду, которая находится в кризисе — особенно на фоне "Ливерпуля", блестяще выступающего в Премьер-Лиге. Тем слаще победа для Сересо.



"У меня всегда хороший сон. Бывают дни, когда ты вкушаешь славу, а также дни, когда этого нет".



"Если верить медиа, неделю назад мы были мертвы и похоронены, а теперь мы вполне себе живы. Они ("Ливерпуль") не знали поражений 30 матчей подряд, и люди называли их лучшей командой в мире".



"Мы рады результатом, но впереди еще ответный матч. Лучшая новость в том, что мы снова стали собой. Было удивительно видеть наших фанатов такими страстными. Это было абсолютно захватывающе".



"Энфилд" — отличный стадион, но старый. Он, наверное, не прошел бы инспекцию УЕФА, если бы она им грозила", — цитирует Сересо Liverpool Echo.