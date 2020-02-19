Президент "Атлетико" упрекнул "Ливерпуль" за "Энфилд"
Окрыленный победой над "Ливерпулем" президент "Атлетико" Энрике Сересо назвал "Энфилд" непригодным для матчей Лиги Чемпионов стадионом.
Накануне "Атлетико" отпраздновал домашнюю победу 1:0 над "Ливерпулем" благодаря быстрому голу Сауля Ньигеса.
В преддверии этого матча медиа и болельщики воспринимали "Атлетико" как команду, которая находится в кризисе — особенно на фоне "Ливерпуля", блестяще выступающего в Премьер-Лиге. Тем слаще победа для Сересо.
"У меня всегда хороший сон. Бывают дни, когда ты вкушаешь славу, а также дни, когда этого нет".
"Если верить медиа, неделю назад мы были мертвы и похоронены, а теперь мы вполне себе живы. Они ("Ливерпуль") не знали поражений 30 матчей подряд, и люди называли их лучшей командой в мире".
"Мы рады результатом, но впереди еще ответный матч. Лучшая новость в том, что мы снова стали собой. Было удивительно видеть наших фанатов такими страстными. Это было абсолютно захватывающе".
"Энфилд" — отличный стадион, но старый. Он, наверное, не прошел бы инспекцию УЕФА, если бы она им грозила", — цитирует Сересо Liverpool Echo.
19.02.2020 23:00
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Последние комментарии:
как же хочется, чтобы автобус обезьяны Симеоне обоссали на энфилде. Потом зеропуки могут вылетать некст, но автобус надо наказывать.
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Красное Феррари устроит ебалочку его автобусу на Энфилде, потому старый и горит
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Он прав, я знаю его
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Всё таки удивительно,как такие люди,становятся президентами,руководителями?Ведь этот удод ни разу не был на Энфилде и такое смозговать.Энфилд не старый,он легендарный!
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молодец старый пИрдун! красава! лучшей мотивации для игроков и болельщиков трудно придумать...чем больше они с симеоне кукарекают тем злее будет команда..
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Норм поссал на энфилд
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ДАЛ БА ЁБ
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