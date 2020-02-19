Канте выбыл до середины марта
Полузащитник "Челси" Нголо Канте получил надрыв приводящей мышцы бедра второй степени и будет отсутствовать минимум до середины марта.
Напомним, главному тренеру "синих" Фрэнк Лэмпарду пришлось заменить Канте уже на 12-й минуте матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник.
Этой травмой Канте продлил свою черную полосу — различные проблемы со здоровьем не дают Нголо покоя с конца прошлого сезона.
Французское издание L'Equipe сообщает, что на сей раз Канте выбыл минимум на три недели и, таким образом, пропустит матчи Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", "Борнмута" и "Эвертона", первый поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", а также встречу с "Ливерпулем" в 1/8 финала Кубка Англии.
19.02.2020 22:00
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