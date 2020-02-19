Рэшфорд рискует пропустить остаток сезона
Травма Маркуса Рэшфорда оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Нападающий "Манчестер Юнайтед" может уже не сыграть в этом сезоне.
Напомним, Рэшфорд пропустил шесть последних матчей "Юнайтед" из-за двойного стрессового перелома спины, полученного против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии.
Ранее главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер говорил, что Маркус может вернуться через шесть недель, однако сейчас стало известно, что 22-летний англичанин рискует пропустить остаток сезона.
"Я бы все равно надеялся, что он еще сыграет в этом сезоне. Но это будет на грани. Надеюсь, мы сможем продвинуться в Лиге Европы и продлим свой сезон".
"Я не доктор, но такая травма требует времени. Я надеялся, что он восстановится быстрее, чем нам казалось. Но еще несколько месяцев он точно пропустит. Если он не будет здоров, то на Евро не поедет".
"Мы провели обследование, и травма, возможно, оказалась серьезнее, чем мы ожидали. У меня не было анатомии в школе. Я не знал, что потребуется столько времени, но когда он выздоровеет, то будет сильнее, чем прежде", — цитирует Сульшера Sky Sports.
19.02.2020 21:00
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и нафига было выпускать парня с риском подобной травмы?
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