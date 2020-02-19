Леманн: "Непобедимые" "Арсенала" обыграли бы этот "Ливерпуль"

Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн уверен, что "канониры" образца чемпионского сезона 2003/04 обыграли бы нынешний "Ливерпуль".

16 лет назад "Арсенал" с Леманном в составе стал чемпионом Премьер-Лиги без единого поражения.



По мнению Йенса, только "Манчестер Сити" может помешать "Ливерпулю" повторить то достижение "Непобедимых" Арсена Венгера. Экс-игрок сборной Германии также считает, что у того "Арсенала" были более мастеровитые игроки.



"Ливерпуль" в этом сезоне — это удивительная история. У них есть все ингредиенты, чтобы стать непобежденными чемпионами. У них великолепная команда, которая очень хорошо организована — и временами немного везучая".



"Но это не критика. Временами везло и нам, и я всегда верил, что удача будет на твоей стороне, если ты будешь упорно работать".



"Теперь у них есть шанс стать "Непобедимыми", и я думаю, что "Манчестер Сити" — единственная команда, которая может этому помешать".



"Я бы сказал, что сейчас Премьер-Лига не так сильна, как когда-то была, и команды ощущают себя побежденными еще до того, как выходят против "Ливерпуля".



"Не хочу умалять их успех, потому что у них замечательная команда. Тот факт, что они лишь раз сыграли вничью, делает их достижение еще более особенным".



"Мы сыграли вничью 12 раз, но большинство из них случились, когда мы уже оформили титул. Мы не думали о том, чтобы пройти весь сезон без поражений, пока не оформили титул на "Уайт Харт Лэйн".



"Думаю, наш "Арсенал" победил был этот "Ливерпуль". Это было бы непросто, но мы победили бы, потому что у нас было больше индивидуального мастерства, чем у "Ливерпуля".



"Очень сложно сравнивать, но я думаю, наше индивидуальное мастерство и наша скорость сделали бы разницу", — цитирует Леманна Goal.