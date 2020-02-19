Леманн: "Непобедимые" "Арсенала" обыграли бы этот "Ливерпуль"
Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн уверен, что "канониры" образца чемпионского сезона 2003/04 обыграли бы нынешний "Ливерпуль".
16 лет назад "Арсенал" с Леманном в составе стал чемпионом Премьер-Лиги без единого поражения.
По мнению Йенса, только "Манчестер Сити" может помешать "Ливерпулю" повторить то достижение "Непобедимых" Арсена Венгера. Экс-игрок сборной Германии также считает, что у того "Арсенала" были более мастеровитые игроки.
"Ливерпуль" в этом сезоне — это удивительная история. У них есть все ингредиенты, чтобы стать непобежденными чемпионами. У них великолепная команда, которая очень хорошо организована — и временами немного везучая".
"Но это не критика. Временами везло и нам, и я всегда верил, что удача будет на твоей стороне, если ты будешь упорно работать".
"Теперь у них есть шанс стать "Непобедимыми", и я думаю, что "Манчестер Сити" — единственная команда, которая может этому помешать".
"Я бы сказал, что сейчас Премьер-Лига не так сильна, как когда-то была, и команды ощущают себя побежденными еще до того, как выходят против "Ливерпуля".
"Не хочу умалять их успех, потому что у них замечательная команда. Тот факт, что они лишь раз сыграли вничью, делает их достижение еще более особенным".
"Мы сыграли вничью 12 раз, но большинство из них случились, когда мы уже оформили титул. Мы не думали о том, чтобы пройти весь сезон без поражений, пока не оформили титул на "Уайт Харт Лэйн".
"Думаю, наш "Арсенал" победил был этот "Ливерпуль". Это было бы непросто, но мы победили бы, потому что у нас было больше индивидуального мастерства, чем у "Ливерпуля".
"Очень сложно сравнивать, но я думаю, наше индивидуальное мастерство и наша скорость сделали бы разницу", — цитирует Леманна Goal.
19.02.2020 20:00
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Последние комментарии:
Порядок бьет класс, леман видно совсем туп, раз не знает простых истин
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"ЛЕЖАТЬ + СОСАТЬ!" - это если кратко, что сказал Леманн Ливерпулю
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Норм поджог месную колбасню, которая и так от всоса от атлетов не успела потухнуть))
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Разница лишь в том, что Ливерпуль настаивается и крепнет, в то время, как уже сезоном позже Моур похоронил вас, как команду. С его пинка до селе и катится клуб все ниже в турнирной таблице.
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Нынешний ЛФК просто разъе6ал бы сборную аснла всех времен.
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По факту же, только Анри и Пирес бы прошли в основу Ливерпуля сейчас. Ну и кто-нибудь из центрдефов в пару к Ван Дейку) Да, и в целом по статистике общей Ливерпуль > Арсенал.
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Все вспомнили кто такой этот Лемман? Кто еще хочет попиариться на успехе Ливерпуля? Почему этот пуканир не сравнит тот Арсенал с нынешним? А заявление что тогда АПЛ была сильнее просто смешно.. Вывод- тупой алень
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Индивидуальное мастерство и скорость,ценности и этого Ливерпуля,а то что лига тогда выглядела сильнее ,так это именно выглядела.
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Да, классная тима была у Арсенала. Здорово они шороху навели в АПЛ, а после и в Европе. Наверное, мне футбол тогда был не интересен.
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А чего же они тогда ЛЧ не брали ни разу?)
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Особенно с Леманном в основе. Они в Европе никого обыграть не могли, а тут уже на ливерпуль замахнулись. Ору.
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Срочно необходимо сравнение по позициям!
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Ну хз хз
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все правильно
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