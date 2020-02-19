Ван Перси призвал "Юнайтед" сохранить доверие к Сульшеру

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси призвал "красных дьяволов" сохранить доверие к своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру.

Весь этот сезон насчет будущего Сульшера не утихают спекуляции, особенно после того, как Маурисио Почеттино остался без работы. Однако Робин считает, что Оле Гуннар заслуживает больше времени.



"После ухода Алекса Фергюсона каждый смог осознать, насколько сложно будет соответствовать этому уровню, который Фергюсон демонстрировал годами".



"Думаю, каждый видит это. Здесь побывали Мойес, Ван Галь, Моуриньо и Сульшер".



"Фергсюону потребовалось время, чтобы подстроиться и выйти на определенный уровень. Я не думаю, что менять главного тренера каждые один-два года — это идеально для клуба".



"Раз уж вы назначили Сульшера, продолжайте верить в него и дайте ему время, потому что, думаю, этот клуб нуждается в некоторой стабильности", — сообщил Ван Перси Omnisport.