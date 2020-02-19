Грилиш будет стоить МЮ 80 млн. фунтов, если "Вилла" не вылетит

Если "Астон Вилле" удастся избежать вылета из Премьер-Лиги, то полузащитник бирмингемской команды Джек Грилиш будет стоить "Манчестер Юнайтед" 80 миллионов фунтов.

На протяжении нескольких последних месяцев с переходом в "Юнайтед" связывали Джеймса Мэддисона, однако сейчас большой друг Грилиша находится на пороге нового контракта с "Лестером", а сам "Лестер" имеет прекрасные шансы пробиться в Лигу Чемпионов.



В сложившейся ситуации "красные дьяволы" переключили свое внимание на Грилиша, который не менее ярко проводит этот сезон и который теперь является целью номер один для Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно.



Как утверждает The Athletic, сам Джек чувствует, что грядущее лето будет подходящим моментом покинуть родную "Астон Виллу" и попробовать себя в более серьезном клубе. Вопрос лишь в том, за какую сумму уйдет игрок.



В случае вылета в Чемпионшип "Астон Вилле" придется привести свои финансы в соответствие с правилами Футбольной Лиги, и продажа Грилиша будет неизбежной мерой.



В то же время, если подопечным Дина Смита удастся продлить свою прописку в Премьер-Лиге, это значительно облегчит финансовое бремя и позволит клубу потребовать 80 млн. фунтов за 24-летнего англичанина.