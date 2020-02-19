"Лестер" установил контакт с Лалланой

"Лестер" обратился к представителям полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы.

Как известно, контракт Лалланы с "красными" истекает в конце сезона. Адам еще с прошлого месяца может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Однако главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс не хочет упускать возможность воссоединиться со своим бывшим подопечным, а поэтому решил обозначить свой интерес к Лаллане как можно раньше, сообщает Sky Sports.



По информации издания, "Ливерпуль" дал четко понять Адаму, что тот не получит новый контракт. Зато 31-летний англичанин получил разрешение начать планировать свое будущее уже сейчас.



Возможность подписать такого опытного игрока безо всякой компенсации интересует многие клубы Премьер-Лиги, однако с путевкой в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов и персоной Роджерса "Лестер" будет фаворитом в борьбе за Лаллану.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Лаллана отметился только тремя появлениями в стартовом составе, но ни в одном из этих матчей не провел на поле все 90 минут.