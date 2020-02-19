Гомеш может выйти в старте "Эвертона" против "Арсенала"

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш может вернуться на футбольное поле после страшной травмы, сыграв против "Арсенала" в воскресенье.

Напомним, 3 ноября против "Тоттенхэма" Гомес получил внешне ужасную травму — вывих и перелом правой лодыжки. Казалось, этот сезон для Андре завершен.



Однако восстановление Гомеша после операции получилось стремительным, и уже спустя 112 дней после своей травмы 26-летний португалец может снова сыграть в Премьер-Лиге.



"Он хорошо себя проявил в тренировочном матче, ему было комфортно, и никаких проблем не возникло. На мой взгляд, он доступен, чтобы играть".



"Конечно, я должен поговорить с ним о его самочувствии после первого матча за столь долгое время. Но мое личное мнение — он готов".



"Когда игрок отсутствовал так долго, думаю, при возвращении лучше выходить в стартовом составе на матч. Так ты сможешь лучше подготовиться, чем бросать его в бой со скамейки".



"Но я должен поговорить с ним, и вместе мы найдем решение", — сообщил главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти официальному веб-сайту клуба.