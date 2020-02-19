Терри уверен, что "Челси" финиширует четвертым
Легенда "Челси" Джон Терри уверен, что команда Фрэнка Лэмпарда сможет удержаться в топ-4 Премьер-Лиги к финишу сезона.
Домашнее поражение 0:2 от "Манчестер Юнайтед" в понедельник вечером весьма пошатнуло позиции "синих", которые по-прежнему четвертые в таблице, но позади которых сразу пять команд на расстоянии в пять очков.
Однако Терри не сомневается, что "Челси" способен прибавить в концовке сезона. Джон ожидает реакции от подопечных Лэмпарда уже в ближайшую субботу.
"Впереди определяющий отрезок для "Челси" — начиная с матча против "Тоттенхэма" на выходных. Для тебя как для игрока или болельщика "Челси" это идеальный матч, чтобы реабилитироваться. Это дерби, и они являются, наверное, нашим злейшим врагом".
"На "Стэмфорд Бридж" будет шумно. Это большая возможность для игроков выйти и показать, что значит этот матч. Показать, что они хотят сражаться за эту футболку".
"Это также возможность для отдельных игроков проявить себя. Возможно, в составе произойдет несколько изменений относительно матча против "Юнайтед".
"Это будет тяжело. Я лишь думаю, что "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" провели пару хороших матчей, а "Челси" слегка сбавил в последнее время. Но я думаю, "Челси" включит следующую передачу и возьмет четвертое место", — цитирует Терри Daily Mirror.
19.02.2020 12:00
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