Венгер предложил изменить правило офсайда

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предложил революционную идею по изменению правила, определяющего офсайд в футболе.

В этом сезоне Премьер-Лиги из-за появления системы VAR тема офсайда является одной из самых острых. Например, лишь в минувший понедельник рефери Энтони Тэйлору пришлось отменить блестящий гол Оливье Жиру в ворота "Манчестер Юнайтед" по той причине, что стопа нападающего "Челси" угодила в положение вне игры.

Также было несколько случаев, когда арбитрам в видеостудии приходилось чертить линию по подмышке атакующего игрока, высчитывая миллиметры.

По мнению Венгера, ныне работающего директором в ФИФА, эту проблему можно исправить. Арсен предлагает считать офсайд только в том случае, если атакующий игрок полностью находится за линией, вычерченной по последнему защитнику.

"Ты не будешь в офсайде, если хоть какой-нибудь частью тела, которой можно забить гол, ты находишься на линии с последним защитником, даже если другие части тела атакующего игрока впереди".

"Это решит проблему, и тебе больше не придется принимать решения из-за считанных миллиметров и того, что атакующий игрок какой-то частицей пересек линию", — цитирует Венгера Sky Sports.

Отмененный гол Оливье Жиру


Метки Венгер

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. irbis85 19.02.2020 12:00 # irbis85
    да ну...муть...придется всем переучиваться под это правило...логичнее было бы сделать так: если та часть тела которой в итоге игрок забил гол в момент паса находилась за линией офсайда, то гол заситывать, даже если другая часть тела, которой можно забить гол находилась в офсайде. Допустим нога была в офсайде, а голова - нет, и если забил головой то гол засчитан

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  2. sunsstorm 19.02.2020 11:54 # sunsstorm
    Интересное предложение. Миллиметры будут считать, но зато это в пользу атакующих игроков.

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  3. wajcik 19.02.2020 11:32 # wajcik
    Если бы такое правило работало во времена Филиппо Индзаги.....Он стал бы лучшим бомбардиром в истории футбола ))

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  4. kanoniru-poker 19.02.2020 11:30 # kanoniru-poker
    Никто не будет считать миллиметры, дауны. Читать научитесь еба.

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  5. superglor 19.02.2020 11:30 # superglor
    Да то же самое все останется, только теперь миллиметры будут высчитывать была ли подмышка до линии или нет.

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  6. gerrard08 19.02.2020 11:25 # gerrard08
    Начнется та же дичь и нытье, когда кусочек тела будет дальше линии линии защитника.
    Ну или нападающие будут искусственно выставлять одну ногу\ноги(чот типа удара ласточкой) назад.
    + офсайдовые ловушки будет делать намного тяжелее, что изменит и намного утяжелит игру защитников.
    Херня кароч, смиритесь что правила есть правила, уже, наконец.

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  7. danilych89 19.02.2020 11:20 # danilych89
    глупая идея, да и ничем она не поможет. будет точно так же, как с нештрафуемым превышением максимальной скорости - игроки будут всё глубже залезать вперед, и миллиметры придется мерить уже по той их части тела, которая не полностью вывалилась в оффсайд.

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  8. leysan 19.02.2020 11:10 # leysan
    Ну вот вроде же Венгер умный дядька. Неужели не понимает, что всё равно будут считать миллиметры, просто в другом месте: была ли часть пятки на одной линии с защитником или нет.

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  9. udaff 19.02.2020 11:09 # udaff
    В таком случае, будут считать миллиметры, которыми атакующий игрок оставался на линии, не заступив за неё полностью. Гениальное предложение от Венгера. Интересно, что больше никакой гениальный футбольный надмозг до этого не додумался...

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  10. martingor 19.02.2020 11:06 # martingor
    дядька дело говорит

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  11. dallaslp 19.02.2020 11:05 # dallaslp
    Ну и будут такие же споры насчет "считанных миллиметров" которые остались позади

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