Венгер предложил изменить правило офсайда

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предложил революционную идею по изменению правила, определяющего офсайд в футболе.

В этом сезоне Премьер-Лиги из-за появления системы VAR тема офсайда является одной из самых острых. Например, лишь в минувший понедельник рефери Энтони Тэйлору пришлось отменить блестящий гол Оливье Жиру в ворота "Манчестер Юнайтед" по той причине, что стопа нападающего "Челси" угодила в положение вне игры.



Также было несколько случаев, когда арбитрам в видеостудии приходилось чертить линию по подмышке атакующего игрока, высчитывая миллиметры.



По мнению Венгера, ныне работающего директором в ФИФА, эту проблему можно исправить. Арсен предлагает считать офсайд только в том случае, если атакующий игрок полностью находится за линией, вычерченной по последнему защитнику.



"Ты не будешь в офсайде, если хоть какой-нибудь частью тела, которой можно забить гол, ты находишься на линии с последним защитником, даже если другие части тела атакующего игрока впереди".



"Это решит проблему, и тебе больше не придется принимать решения из-за считанных миллиметров и того, что атакующий игрок какой-то частицей пересек линию", — цитирует Венгера Sky Sports.



