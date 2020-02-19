Венгер предложил изменить правило офсайда
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предложил революционную идею по изменению правила, определяющего офсайд в футболе.
В этом сезоне Премьер-Лиги из-за появления системы VAR тема офсайда является одной из самых острых. Например, лишь в минувший понедельник рефери Энтони Тэйлору пришлось отменить блестящий гол Оливье Жиру в ворота "Манчестер Юнайтед" по той причине, что стопа нападающего "Челси" угодила в положение вне игры.
Также было несколько случаев, когда арбитрам в видеостудии приходилось чертить линию по подмышке атакующего игрока, высчитывая миллиметры.
По мнению Венгера, ныне работающего директором в ФИФА, эту проблему можно исправить. Арсен предлагает считать офсайд только в том случае, если атакующий игрок полностью находится за линией, вычерченной по последнему защитнику.
"Ты не будешь в офсайде, если хоть какой-нибудь частью тела, которой можно забить гол, ты находишься на линии с последним защитником, даже если другие части тела атакующего игрока впереди".
"Это решит проблему, и тебе больше не придется принимать решения из-за считанных миллиметров и того, что атакующий игрок какой-то частицей пересек линию", — цитирует Венгера Sky Sports.
19.02.2020 11:00
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Последние комментарии:
да ну...муть...придется всем переучиваться под это правило...логичнее было бы сделать так: если та часть тела которой в итоге игрок забил гол в момент паса находилась за линией офсайда, то гол заситывать, даже если другая часть тела, которой можно забить гол находилась в офсайде. Допустим нога была в офсайде, а голова - нет, и если забил головой то гол засчитан
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Интересное предложение. Миллиметры будут считать, но зато это в пользу атакующих игроков.
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Если бы такое правило работало во времена Филиппо Индзаги.....Он стал бы лучшим бомбардиром в истории футбола ))
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Никто не будет считать миллиметры, дауны. Читать научитесь еба.
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Да то же самое все останется, только теперь миллиметры будут высчитывать была ли подмышка до линии или нет.
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Начнется та же дичь и нытье, когда кусочек тела будет дальше линии линии защитника.
Ну или нападающие будут искусственно выставлять одну ногу\ноги(чот типа удара ласточкой) назад.
+ офсайдовые ловушки будет делать намного тяжелее, что изменит и намного утяжелит игру защитников.
Херня кароч, смиритесь что правила есть правила, уже, наконец.
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глупая идея, да и ничем она не поможет. будет точно так же, как с нештрафуемым превышением максимальной скорости - игроки будут всё глубже залезать вперед, и миллиметры придется мерить уже по той их части тела, которая не полностью вывалилась в оффсайд.
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Ну вот вроде же Венгер умный дядька. Неужели не понимает, что всё равно будут считать миллиметры, просто в другом месте: была ли часть пятки на одной линии с защитником или нет.
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В таком случае, будут считать миллиметры, которыми атакующий игрок оставался на линии, не заступив за неё полностью. Гениальное предложение от Венгера. Интересно, что больше никакой гениальный футбольный надмозг до этого не додумался...
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дядька дело говорит
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Ну и будут такие же споры насчет "считанных миллиметров" которые остались позади
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