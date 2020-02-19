"Юнайтед" может получить за Погба только 50 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед", возможно, придется довольствоваться всего 50 миллионами фунтов в качестве компенсации за полузащитника Поля Погба.

В этом сезоне на "Олд Траффорд" и в лагере Погба наступило понимание того, что продажа Поля грядущим летом будет лучшим решением для всех сторон.



С сентября Погба сыграл лишь 71 минуту из-за проблем с лодыжкой и сейчас сосредоточен только на том, чтобы привести себя в форму для Евро-2020 и предстоящей смены клуба.



Прошлым летом "Юнайтед" оценивал игрока сборной Франции в 150 млн. фунтов, но теперь эти цифры и близко не выглядят реалистичными, учитывая настойчивое желание Погба уйти, его проблемы со здоровьем и истекающий в следующем году контракт, который, правда, может быть продлен на 12 месяцев.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Реал" сохраняет интерес к Погба, но готов заплатить за 26-летнего француза не более 50 млн. фунтов. "Ювентус", также проявляющий интерес к Полю, едва ли будет щедрее.