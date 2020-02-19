Клопп недоволен, что игроки "Атлетико" провоцировали Мане

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп обвинил игроков "Атлетико", что те пытались спровоцировать удаление нападающего Садио Мане.

Клопп заменил Мане уже в перерыве проигранного "красными" матча Лиги Чемпионов в Мадриде накануне вечером, и это было вызвано отнюдь не травмой.



"При такого рода атмосфере рефери должен быть по-настоящему стойким. Уже в первые 30 минут трое их игроков успели полежать на газоне, и я не знаю, почему. Они добыли положительный результат, но зрителям на стадионе не суждено было увидеть сенсационный футбол. "Атлетико" вышел на поле, чтобы выжать результат из этой игры. Они получили результат, поэтому они счастлив, а мы нет".



"Их план сегодня состоял в том, чтобы вывести Садио из игры с помощью желтой карточки. Я немного опасался, что оппоненты Садио могут упасть, если на них дыхнуть или вроде того. Мне не нравится эта ситуация, и поэтому я его заменил. Он стал мишенью. Это очевидно. Это часть футбола, но она мне не нравится", — цитирует Клоппа The Independent.