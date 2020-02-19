Клопп недоволен, что игроки "Атлетико" провоцировали Мане

Садио Мане Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп обвинил игроков "Атлетико", что те пытались спровоцировать удаление нападающего Садио Мане.

Клопп заменил Мане уже в перерыве проигранного "красными" матча Лиги Чемпионов в Мадриде накануне вечером, и это было вызвано отнюдь не травмой.

"При такого рода атмосфере рефери должен быть по-настоящему стойким. Уже в первые 30 минут трое их игроков успели полежать на газоне, и я не знаю, почему. Они добыли положительный результат, но зрителям на стадионе не суждено было увидеть сенсационный футбол. "Атлетико" вышел на поле, чтобы выжать результат из этой игры. Они получили результат, поэтому они счастлив, а мы нет".

"Их план сегодня состоял в том, чтобы вывести Садио из игры с помощью желтой карточки. Я немного опасался, что оппоненты Садио могут упасть, если на них дыхнуть или вроде того. Мне не нравится эта ситуация, и поэтому я его заменил. Он стал мишенью. Это очевидно. Это часть футбола, но она мне не нравится", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Атлетико, Клопп, Ливерпуль, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1476

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  1. acceptodessa 19.02.2020 09:57 # acceptodessa
    нелепо слышать это от тренера команды "ныряльщиков"

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  2. electric 19.02.2020 09:39 # electric
    КНЯЗЬ!!!
    О6оссал драйверов и плакс.

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  3. liverbro 19.02.2020 09:36 # liverbro
    Да уж,падали они как карточные домики

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  4. pistolero-lfc 19.02.2020 09:14 # pistolero-lfc
    ну хоть по делу заехал локтём пидарасам

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  5. mane 19.02.2020 09:13 # mane
    Отличная новость!

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