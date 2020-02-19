Холанд обещал Сульшеру и Вудворду перейти в МЮ, но передумал
Нападающий Эрлинг Бреут Холанд обещал Оле Гуннару Сульшеру и Эду Вудворду, что перейдет в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.
Блестяще отыграв первую половину этого сезона за австрийский "Ред Булл", в январе Холанд отправился в дортмундскую "Боруссию", где выглядит еще ярче.
Накануне вечером Холанд отметился дублем против ПСЖ в Лиге Чемпионов и теперь может похвастать 11 голами за свой новый клуб всего в семи матчах. Также 19-летний норвежец успел получить награду лучшему игроку месяца в Бундеслиге.
"Красным дьяволам" лишь остается кусать локти от успехов Холанда и гадать, почему в последний момент экс-подопечный Сульшера по "Мольде" изменил свой выбор.
Как сообщает The Athletic, 13 декабря Холанд встречался с главным тренером и вице-президентом "Юнайтед", подтвердив свое желание присоединиться к "дьяволам". На "Олд Траффорд" были уверены в этом трансфере, но затем игрок внезапно передумал и отправился в Дортмунд вместо Манчестера.
19.02.2020 08:00
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Все время переплачивали и норм, а как пожалели, так сразу топчиком оказался. Не повезло мю конечно, хоть и не факт, что в мю он также колотил бы.
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Внезапно ....тупо прикорм для гавнарей. Изначально жирный куесас хотел 15 лямов в карман, а холанд хотел гарантий игры в основе. Но надо же высасывать из пальца новости и мусолить тему. Жирный хочет для него 3-4 перехода, чтоб наварить лямов 100. Так и будет
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дома пустили, трудно им пройти ПСГ будет.
Холанда без цитат ловить не на чём, кому он обещал там или нет.
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у викингов совсем другие ценности и отношение к жизни, так что не удивлён, что он принял перспективное решение. А Мбаппе, который всего лишь на 2 года старше его, не понятно зачем переходил в ПСЖ. Так и свою клубную карьеру можно угробить
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Вчера смотрел матч, и знаете бомбический проводит игру в Боруссии! Чем то на Левондовского похож, тока левоногий
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