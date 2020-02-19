Холанд обещал Сульшеру и Вудворду перейти в МЮ, но передумал

Нападающий Эрлинг Бреут Холанд обещал Оле Гуннару Сульшеру и Эду Вудворду, что перейдет в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

Блестяще отыграв первую половину этого сезона за австрийский "Ред Булл", в январе Холанд отправился в дортмундскую "Боруссию", где выглядит еще ярче.



Накануне вечером Холанд отметился дублем против ПСЖ в Лиге Чемпионов и теперь может похвастать 11 голами за свой новый клуб всего в семи матчах. Также 19-летний норвежец успел получить награду лучшему игроку месяца в Бундеслиге.



"Красным дьяволам" лишь остается кусать локти от успехов Холанда и гадать, почему в последний момент экс-подопечный Сульшера по "Мольде" изменил свой выбор.



Как сообщает The Athletic, 13 декабря Холанд встречался с главным тренером и вице-президентом "Юнайтед", подтвердив свое желание присоединиться к "дьяволам". На "Олд Траффорд" были уверены в этом трансфере, но затем игрок внезапно передумал и отправился в Дортмунд вместо Манчестера.