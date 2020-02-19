Агент: "Гвардиола всегда отрабатывает свои контракты"

Агент Хосепа Гвардиолы подтвердил, что "Манчестер Сити" сохранит своего главного тренера на следующий сезон.

Будущее 49-летнего каталонца, чей контракт рассчитан истекает в следующем году, стало предметом интенсивных спекуляций после того, как "Сити" был сурово наказан УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей.



На "Этихад" всерьез опасаются исхода игроков, если Спортивный арбитражный суд не допустит "горожан" до Лиги Чемпионов, однако за будущее Гвардиолы клуб может быть спокоен.



"Гвардиола всегда отрабатывает все свои контракты. А его нынешний истекает в июне 2021", — заявил Хосеп Мария Оробит El Mundo.