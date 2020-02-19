УЕФА может дополнительно наказать "Сити"
Над "Манчестер Сити" нависла угроза новых санкций со стороны УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей.
Напомним, на прошлой неделе УЕФА отстранил "горожан" от участия в еврокубках на два следующих сезона и оштрафовал их на 25 миллионов фунтов.
Такое наказание клуб с "Этихад" понес за серьезные нарушения правил ФФП с 2012 по 2016 год. В течение этого периода "Сити" искусственно завышал спонсорские контракты.
Однако The Guardian стало известно, что УЕФА готов открыть новое расследование в отношении чемпионов Премьер-Лии — относительно их спонсорских контрактов после 2016 года.
В первую очередь чиновников УЕФА интересует контракт "Сити" со своим титульным спонсором авиакомпанией Etihad Airways, которая принадлежит эмирату Абу-Даби — наследным принцем которого является Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян, брат владельца "горожан" шейха Мансура.
УЕФА предстоит оценить, мог ли шейх Мансур заставить Etihad Airways и других спонсоров "Сити" заплатить больше, чем подразумевает рынок.
19.02.2020 06:00
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Последние комментарии:
Tripple Kill
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Самое страшное это то что их отбитые на голову фаны-хуесосы продолжают поддерживать эту искуственную помойку
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Ща ливерпукам ещё прошлогодний титул отдадут, вот орево будет
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Безусловно мог!
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