УЕФА может дополнительно наказать "Сити"

Этихад Над "Манчестер Сити" нависла угроза новых санкций со стороны УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, на прошлой неделе УЕФА отстранил "горожан" от участия в еврокубках на два следующих сезона и оштрафовал их на 25 миллионов фунтов.

Такое наказание клуб с "Этихад" понес за серьезные нарушения правил ФФП с 2012 по 2016 год. В течение этого периода "Сити" искусственно завышал спонсорские контракты.

Однако The Guardian стало известно, что УЕФА готов открыть новое расследование в отношении чемпионов Премьер-Лии — относительно их спонсорских контрактов после 2016 года.

В первую очередь чиновников УЕФА интересует контракт "Сити" со своим титульным спонсором авиакомпанией Etihad Airways, которая принадлежит эмирату Абу-Даби — наследным принцем которого является Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян, брат владельца "горожан" шейха Мансура.

УЕФА предстоит оценить, мог ли шейх Мансур заставить Etihad Airways и других спонсоров "Сити" заплатить больше, чем подразумевает рынок.


Метки Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2020 06:00

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  1. pistolero-lfc 19.02.2020 07:09 # pistolero-lfc
    Tripple Kill

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  2. liverpo0ol 19.02.2020 06:50 # liverpo0ol
    Самое страшное это то что их отбитые на голову фаны-хуесосы продолжают поддерживать эту искуственную помойку

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  3. januzaj00 19.02.2020 06:15 # januzaj00
    Ща ливерпукам ещё прошлогодний титул отдадут, вот орево будет

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  4. antiterror 19.02.2020 06:07 # antiterror
    Безусловно мог!

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