УЕФА может дополнительно наказать "Сити"

Над "Манчестер Сити" нависла угроза новых санкций со стороны УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, на прошлой неделе УЕФА отстранил "горожан" от участия в еврокубках на два следующих сезона и оштрафовал их на 25 миллионов фунтов.



Такое наказание клуб с "Этихад" понес за серьезные нарушения правил ФФП с 2012 по 2016 год. В течение этого периода "Сити" искусственно завышал спонсорские контракты.



Однако The Guardian стало известно, что УЕФА готов открыть новое расследование в отношении чемпионов Премьер-Лии — относительно их спонсорских контрактов после 2016 года.



В первую очередь чиновников УЕФА интересует контракт "Сити" со своим титульным спонсором авиакомпанией Etihad Airways, которая принадлежит эмирату Абу-Даби — наследным принцем которого является Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян, брат владельца "горожан" шейха Мансура.



УЕФА предстоит оценить, мог ли шейх Мансур заставить Etihad Airways и других спонсоров "Сити" заплатить больше, чем подразумевает рынок.