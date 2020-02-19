Клопп: "Добро пожаловать на "Энфилд", это еще не конец"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил "Атлетико" насчет ответного выезда на "Энфилд".

Не потерпевший ни одного поражения в этом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, даже ни разу не пробив в створ ворот "Атлетико".



Однако 11 марта команды встретятся еще раз, и Клопп ожидает совершенно другой игры на "Энфлде".



"Это была битва, как мы того и ожидали, это была атмосфера, как мы того и ожидали, но мне понравились многие аспекты нашей игры".



"Это только середина противостояния, и мы уступаем 1:0. Нам не только предстоит сыграть вторую половину, но и сделать это на своем стадионе, который, очевидно, совершено отличается от этого".



"Они бросили все силы на оборону, они защищались невероятным образом в своей штрафной. Они лишь хотели такого рода результат — 0:0 их вполне бы устроило".



"Не думаю, что я должен чересчур подстегивать трибуны "Энфилда". Надеюсь, мы будем чуть больше сосредоточены на игре".



"Наши люди будут готовы, я знаю это. Добро пожаловать на "Энфилд", это еще не конец", — сообщил Клопп BT Sport.