"Ливерпуль" уступил "Атлетико"

Сауль Ньигес "Ливерпуль" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Атлетико" и даже ни разу не пробив в створ.

По сравнению с минимальной победой над "Норвичем" в субботу в стартовый состав "красных" вернулись Фабиньо и Садио Мане, заменив Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена.

Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте. После подачи Коке углового мяч отскочил от Фабиньо прямо к Саулю Ньигесу, который с пары метров поразил ворота — 1:0.

"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но, скорее, мог пропустить еще. Тома Лемар выполнял передачу к дальней штанге, где Энди Робертсон не позволил Альваро Морате добраться до мяча. А вскоре только Алиссон отразил удар Мораты с близкого расстояния.

На 26-й минуте Мохамед Салах поразил ворота Яна Облака после неудачного ввода мяча в игру голкипером "Атлетико", однако ассистировавший египтянину Роберто Фирмино попал в офсайд.

В первом тайме хозяева оборонялись почти безошибочно, не позволив "Ливерпулю" нанести ни одного точного удара. Лучший момент у гостей имел все тот же Салах, но его выстрел принял на себя защитник.

Второй тайм "Атлетико" начал очень бодро, но взять соперника с наскока не смог и затем вновь сосредоточился на обороне.

На 53-й минуте Джо Гомес выполнил отличный навес в штрафную площадь точно на голову Салаху, но тот пробил рядом со штангой.

Затаившись, "Атлетико" выпрямил свою пружину на 68-й минуте, однако Мората из убойной позиции не попал по мячу.

Спустя несколько минут капитан "красных" Джордан Хендерсон бил ногой в касание из пределов штрафной после передачи вышедшего на замену Дивока Ориги — немного мимо! На этом моменты у гостей закончились.


"Атлетико" провел отличный матч с точки зрения обороны. "Ливерпуль" имел несколько моментов, но в этот вечер у игроков Юргена Клоппа сбился прицел. Впрочем, то же самое можно сказать про Альваро Морату, который имел два убойных шанса. Теперь все решится в ответной встрече на "Энфилде" через месяц.

"Атлетико" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:0 (1:0)

Гол: Сауль 4.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Лемар (Льоренте 45), Коке, Партей, Сауль, Корреа (Коста 77), Мората (Витоло 70).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер 80), Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен 72), Мане (Ориги 45), Фирмино.

Предупреждения: Корреа — Мане, Гомес.


Метки Атлетико, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2020 00:55

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  1. narcot 19.02.2020 02:13 # narcot
    18.02.2020 13:23 # удалить
    narcot

    1. Челси устроил ебал очку
    2. Кристенсен и рюдигер- дно. Помню, как меня хейтили за такие характеристики этих убогих цз
    3. Котлеты прихлопнут клопа
    (ответить)
    18.02.2020 18:33 #
    superzaki

    *Чевси устроили ебалочки
    Исправь плизки
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/76753/?c=1#c7094922

    ИЗИ ИЗИ ИЗИ МАНИ

    (ответить)

  2. thegodfather 19.02.2020 02:09 # thegodfather
    колбасы не дожидаясь конца сезона начали массово жрать говно
    классека, как для зеропуков

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 19.02.2020 02:05 # pistolero-lfc
    Вторая серия.

    УЕФА проводет отдельное расследование для изучения спонсорских контрактов из Абу БДаби для Мансити после 2016 года


    Норм 3 титула заберем за 1 сезон.

    https://www.theguardian.com/football/2020/feb/18/manchester-city-could-face-new-uefa-investigation-into-abu-dhabi-sponsors-football

    (ответить)

  4. mancunia-planet 19.02.2020 01:55 # mancunia-planet
    Наконец то, как пишут, с 20 февраля временно ограничен въезд китайцев на территорию России. Хотя, трудно в это верится, т к власти этой самой России с потрахами продаются им. Ну, пусть даже так, на время закроют границу ну их нахер этих крыс блиа. Везде они под ногами крутятся крутятся, заибали.

    (ответить)

  5. beatles-red 19.02.2020 01:52 # beatles-red
    Ни одного удара в створ. Хули, сами виноваты.
    Энфилд накажет

    (ответить)

  6. mr-s1n1st3r 19.02.2020 01:40 # mr-s1n1st3r
    Там Чердак гол Сона ванговал.
    bezviz в натуре бастард Черданцева.

    (ответить)

  7. scholes22 19.02.2020 01:36 # scholes22
    Вот он великий ХУЕКА!

    (ответить)

  8. kos9k 19.02.2020 01:28 # kos9k
    а чего семионе вечно скачет и заводит трибуны? команда же унылое говно
    хотя не футболом же их развлекать ехехе

    (ответить)

  9. pistolero-lfc 19.02.2020 01:28 # pistolero-lfc
    Никто из Ливерпульцев не расстроился походу.
    Ну а с чего же?) Клопп научил всех верить в победу и играть до последнего. Атлеты на своей коже ощутят Энфилд, так что ждем

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  10. cristean2 19.02.2020 01:24 # cristean2
    Только позорят Англию эти портовые обрыганы, забаньте и их вместе, плизз.

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  11. ian 19.02.2020 01:24 # ian
    Больше всех кукарекают пенсы, чей клуб соснул у себя дома Валенсии, который сейчас даже до зоны ЛЕ долезти не могут.

    Ливерпуль только злее станет. Всем пиздa.

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  12. lovrentiy 19.02.2020 01:23 # lovrentiy
    Собственно, как и предрекалось, минимальная победа котлет или ничья.
    Ждём ответки на Энфилде.

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  13. pistolero-lfc 19.02.2020 01:21 # pistolero-lfc
    Было чувство что матч будет по сценарию против Атлетико, и поставил на победу Атлетов. Ну хоть что-то позитивное от этого убогого матча и судейского произвола

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  14. scholes22 19.02.2020 01:21 # scholes22
    Вот он любимый лузерпуль)))

    А что с ебалами? портовые хуесосы.

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  15. sausage 19.02.2020 01:20 # sausage
    Кстати, послушал Розанова и грустно стало. Они с Елагином классные были, в теме всё время и откровенной хуйни не несли. Сейчас уже возраст сказывается. Но Елагин, хоть и путает игроков и заговаривается иногда, всё равно в игре, в теме, интересно ему самому. А Розанов ну прям будто похуй на происходящее, какой бы темп ни был, ударяется в свою философию, нах никому не нужную, или вообще молчит.

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  16. m-ballack 19.02.2020 01:19 # m-ballack
    Атлетико, канешн, поцы. Еле ползут на 5 месте у себя в чемпе, забив всего 25 голов за сезон, зато на этот матч вышли, как в последний раз. Над скаму Симеоне урвать, если Поча не выйдет.

    (ответить)

  17. liverpo0ol 19.02.2020 01:16 # liverpo0ol
    19.02.2020 01:05 #
    myu99

    великий клуб нол ударов в створ проста оруу

    Источник: http://fapl.ru/posts/76766/?c=1#c7095439

    (ответить)

  18. kukuruzzo 19.02.2020 01:15 # kukuruzzo
    Даже заснул, как будто матч Арсика этого сезона смотрел. 1-0 это нормально,рабочий результат для ротожопа.

    (ответить)

  19. bus 19.02.2020 01:15 # bus
    Диего Симеоне в первом матче противостояния мастерски переиграл ротатора и дал за щеку всем зеропукам fapl. (c) Адекватные болельщики
    С презервативом не считается! (с) Зеропуки

    (ответить)

  20. liverpo0ol 19.02.2020 01:15 # liverpo0ol
    Говноматч, играли два говна

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