"Ливерпуль" уступил "Атлетико"

"Ливерпуль" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Атлетико" и даже ни разу не пробив в створ.

По сравнению с минимальной победой над "Норвичем" в субботу в стартовый состав "красных" вернулись Фабиньо и Садио Мане, заменив Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена.



Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте. После подачи Коке углового мяч отскочил от Фабиньо прямо к Саулю Ньигесу, который с пары метров поразил ворота — 1:0.



"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но, скорее, мог пропустить еще. Тома Лемар выполнял передачу к дальней штанге, где Энди Робертсон не позволил Альваро Морате добраться до мяча. А вскоре только Алиссон отразил удар Мораты с близкого расстояния.



На 26-й минуте Мохамед Салах поразил ворота Яна Облака после неудачного ввода мяча в игру голкипером "Атлетико", однако ассистировавший египтянину Роберто Фирмино попал в офсайд.



В первом тайме хозяева оборонялись почти безошибочно, не позволив "Ливерпулю" нанести ни одного точного удара. Лучший момент у гостей имел все тот же Салах, но его выстрел принял на себя защитник.



Второй тайм "Атлетико" начал очень бодро, но взять соперника с наскока не смог и затем вновь сосредоточился на обороне.



На 53-й минуте Джо Гомес выполнил отличный навес в штрафную площадь точно на голову Салаху, но тот пробил рядом со штангой.



Затаившись, "Атлетико" выпрямил свою пружину на 68-й минуте, однако Мората из убойной позиции не попал по мячу.



Спустя несколько минут капитан "красных" Джордан Хендерсон бил ногой в касание из пределов штрафной после передачи вышедшего на замену Дивока Ориги — немного мимо! На этом моменты у гостей закончились.





"Атлетико" провел отличный матч с точки зрения обороны. "Ливерпуль" имел несколько моментов, но в этот вечер у игроков Юргена Клоппа сбился прицел. Впрочем, то же самое можно сказать про Альваро Морату, который имел два убойных шанса. Теперь все решится в ответной встрече на "Энфилде" через месяц.



"Атлетико" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Сауль 4.



"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Лемар (Льоренте 45), Коке, Партей, Сауль, Корреа (Коста 77), Мората (Витоло 70).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер 80), Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен 72), Мане (Ориги 45), Фирмино.



Предупреждения: Корреа — Мане, Гомес.