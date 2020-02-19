"Ливерпуль" уступил "Атлетико"
"Ливерпуль" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Атлетико" и даже ни разу не пробив в створ.
По сравнению с минимальной победой над "Норвичем" в субботу в стартовый состав "красных" вернулись Фабиньо и Садио Мане, заменив Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена.
Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте. После подачи Коке углового мяч отскочил от Фабиньо прямо к Саулю Ньигесу, который с пары метров поразил ворота — 1:0.
"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но, скорее, мог пропустить еще. Тома Лемар выполнял передачу к дальней штанге, где Энди Робертсон не позволил Альваро Морате добраться до мяча. А вскоре только Алиссон отразил удар Мораты с близкого расстояния.
На 26-й минуте Мохамед Салах поразил ворота Яна Облака после неудачного ввода мяча в игру голкипером "Атлетико", однако ассистировавший египтянину Роберто Фирмино попал в офсайд.
В первом тайме хозяева оборонялись почти безошибочно, не позволив "Ливерпулю" нанести ни одного точного удара. Лучший момент у гостей имел все тот же Салах, но его выстрел принял на себя защитник.
Второй тайм "Атлетико" начал очень бодро, но взять соперника с наскока не смог и затем вновь сосредоточился на обороне.
На 53-й минуте Джо Гомес выполнил отличный навес в штрафную площадь точно на голову Салаху, но тот пробил рядом со штангой.
Затаившись, "Атлетико" выпрямил свою пружину на 68-й минуте, однако Мората из убойной позиции не попал по мячу.
Спустя несколько минут капитан "красных" Джордан Хендерсон бил ногой в касание из пределов штрафной после передачи вышедшего на замену Дивока Ориги — немного мимо! На этом моменты у гостей закончились.
"Атлетико" провел отличный матч с точки зрения обороны. "Ливерпуль" имел несколько моментов, но в этот вечер у игроков Юргена Клоппа сбился прицел. Впрочем, то же самое можно сказать про Альваро Морату, который имел два убойных шанса. Теперь все решится в ответной встрече на "Энфилде" через месяц.
"Атлетико" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:0 (1:0)
Гол: Сауль 4.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Лемар (Льоренте 45), Коке, Партей, Сауль, Корреа (Коста 77), Мората (Витоло 70).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер 80), Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен 72), Мане (Ориги 45), Фирмино.
Предупреждения: Корреа — Мане, Гомес.
19.02.2020 00:55
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Последние комментарии:
18.02.2020 13:23 # удалить
narcot
1. Челси устроил ебал очку
2. Кристенсен и рюдигер- дно. Помню, как меня хейтили за такие характеристики этих убогих цз
3. Котлеты прихлопнут клопа
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18.02.2020 18:33 #
superzaki
*Чевси устроили ебалочки
Исправь плизки
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/76753/?c=1#c7094922
ИЗИ ИЗИ ИЗИ МАНИ
(ответить)
колбасы не дожидаясь конца сезона начали массово жрать говно
классека, как для зеропуков
(ответить)
Вторая серия.
УЕФА проводет отдельное расследование для изучения спонсорских контрактов из Абу БДаби для Мансити после 2016 года
Норм 3 титула заберем за 1 сезон.
https://www.theguardian.com/football/2020/feb/18/manchester-city-could-face-new-uefa-investigation-into-abu-dhabi-sponsors-football
(ответить)
Наконец то, как пишут, с 20 февраля временно ограничен въезд китайцев на территорию России. Хотя, трудно в это верится, т к власти этой самой России с потрахами продаются им. Ну, пусть даже так, на время закроют границу ну их нахер этих крыс блиа. Везде они под ногами крутятся крутятся, заибали.
(ответить)
Ни одного удара в створ. Хули, сами виноваты.
Энфилд накажет
(ответить)
Там Чердак гол Сона ванговал.
bezviz в натуре бастард Черданцева.
(ответить)
Вот он великий ХУЕКА!
(ответить)
а чего семионе вечно скачет и заводит трибуны? команда же унылое говно
хотя не футболом же их развлекать ехехе
(ответить)
Никто из Ливерпульцев не расстроился походу.
Ну а с чего же?) Клопп научил всех верить в победу и играть до последнего. Атлеты на своей коже ощутят Энфилд, так что ждем
(ответить)
Только позорят Англию эти портовые обрыганы, забаньте и их вместе, плизз.
(ответить)
Больше всех кукарекают пенсы, чей клуб соснул у себя дома Валенсии, который сейчас даже до зоны ЛЕ долезти не могут.
Ливерпуль только злее станет. Всем пиздa.
(ответить)
Собственно, как и предрекалось, минимальная победа котлет или ничья.
Ждём ответки на Энфилде.
(ответить)
Было чувство что матч будет по сценарию против Атлетико, и поставил на победу Атлетов. Ну хоть что-то позитивное от этого убогого матча и судейского произвола
(ответить)
Вот он любимый лузерпуль)))
А что с ебалами? портовые хуесосы.
(ответить)
Кстати, послушал Розанова и грустно стало. Они с Елагином классные были, в теме всё время и откровенной хуйни не несли. Сейчас уже возраст сказывается. Но Елагин, хоть и путает игроков и заговаривается иногда, всё равно в игре, в теме, интересно ему самому. А Розанов ну прям будто похуй на происходящее, какой бы темп ни был, ударяется в свою философию, нах никому не нужную, или вообще молчит.
(ответить)
Атлетико, канешн, поцы. Еле ползут на 5 месте у себя в чемпе, забив всего 25 голов за сезон, зато на этот матч вышли, как в последний раз. Над скаму Симеоне урвать, если Поча не выйдет.
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19.02.2020 01:05 #
myu99
великий клуб нол ударов в створ проста оруу
Источник: http://fapl.ru/posts/76766/?c=1#c7095439
(ответить)
Даже заснул, как будто матч Арсика этого сезона смотрел. 1-0 это нормально,рабочий результат для ротожопа.
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Диего Симеоне в первом матче противостояния мастерски переиграл ротатора и дал за щеку всем зеропукам fapl. (c) Адекватные болельщики
С презервативом не считается! (с) Зеропуки
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Говноматч, играли два говна
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