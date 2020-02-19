Мино Райола пообещал поговорить с Сульшером

Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника Поля Поба, попытался сгладить углы после резких замечаний в адрес "Манчестер Юнайтед".

Напомним, перед матчем "красных дьяволов" против "Челси" в понедельник Райола в твиттере жестко раскритиковал главного тренера МЮ Оле Гуннара Сульшера.



Спустя сутки Райола сменил гнев на милость, прояснив ситуацию с будущим Погба и даже пообещав поговорить с Сульшером.



"Нет, я не пытался поговорить с Эдом Вудвордом, но я свяжусь с Оле, потому что ничего серьезного не происходит. Я определенно не хотел проявить какое-либо неуважение к клубу или Оле".



"Поскольку в "Манчестер Юнайтед" есть мои игроки, я желаю только хорошего команде и клубу. Я не имею ничего против Оле и не думаю, что у него есть что-либо против меня".



"Я лишь думаю, что говорить о Поле как о собственности "Манчестер Юнайтед" не было правильно. Я лишь хотел ответить каждому, кто думает, что ты владеешь игроком и можешь делать с ним что угодно, когда подписываешь игрока".



"Поль предан клубу, и это не подлежит сомнению. У Поля есть контракт с "Манчестер Юнайтед", и он хочет вернуться как можно скорее. Он хочет вернуться в команду и быть полезным в остатке сезона".



"В данный момент никаких переговоров о будущем Поля нет. Он всецело сосредоточен на "Манчестер Юнайтед" и уважает свой контракт. Каждый переживает насчет ухода Погба, но не я".



"Открыт ли Погба к переговорам о новом контракте? Мы будем открыты после того, как он вернется. Пока что у него есть контракт, и в данный момент он сосредоточен только на возвращении в форму".



"Когда агент представляет какого-либо игрока, он непременно будет разговаривать с клубом о будущем и о том, остается ли игрок в планах главного тренера. В этом нет ничего странного".



"Думаю, мое интервью было очень безобидным, я лишь сказал: "Возможно, однажды он вернется в Италию, потому что там его второй дом". Я не говорил, что он вернется в следующем году или через год. Нельзя знать, вернется он или нет".



"К такого рода игроку не может быть большой интерес, потому что не так много клубов могут позволить его. В данный момент переговоров ни с кем из клубов нет".



"Я не был в курсе, что "Манчестер Юнайтед" играет тем вечером, поэтому я не специально сделал свое заявление перед их матчем. Возможно, это был не лучший момент".



"Мои слова были вырваны из контекста, и, возможно, я выбрал не лучшую платформу, чтобы обсудить это", — сообщил Райола Sky Sports.