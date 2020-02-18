Фаулер хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер заявил, что хочет тренировать на уровне Премьер-Лиги.

С апреля прошлого года Фаулер является главным тренером австралийского "Брисбен Роар". Робби пришел в клуб, когда тот находился в кризисе, а сейчас занимает шестое место во внутреннем чемпионате и претендует на место в плей-офф.



44-летний англичанин комфортно себя чувствует в Австралии, однако амбиции гонят его дальше. Фаулер вместе со своим ассистентом Тони Грантом, экс-полузащитником "Эвертона", готовы попробовать себя на родине.



"Я хочу тренировать в Премьер-Лиге, и я хочу, чтобы Тони вошел в мой штаб, когда я возглавлю команду из Премьер-Лиги. Думаю, я не могу сделать еще более явный намек".



"У меня огромные амбиции. Я убежден, что смогу достичь своих целей, и я сделаю все ради этого".



"Это только начало. Все мы знаем, что кое-где есть большой футбольный мир. Там большие возможности, и мы к ним готовы", — сообщил Фаулер Sky Sports.