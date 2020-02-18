С Ники Батта сняты обвинения насчет избиения своей жены
С бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ники Батта были сняты обвинения насчет избиения собственной жены.
16 апреля прошлого года Батт был арестован полицией по подозрения в избиении своей супруги Шелли Барлоу, с которой они проживают раздельно.
Тогда Барлоу, мать двух детей Батта, получила рассечение руки, однако от госпитализации отказалась. Также у женщины оказался разбит телефон стоимостью 800 фунтов, но Ники с самого начала свою вину отрицал.
На следующей неделе 45-летний англичанин должен был предстать перед судом, однако Барлоу отказалась свидетельствовать против Батта, и в связи с этим прокуроры решили снять с Ники обвинения в избиении, сообщает BBC.
Добавим, что в июле "Юнайтед" наградил Батта повышением. Ники, прежде возглавлявший академию "красных дьяволов", был привлечен к работе с первой командой.
18.02.2020 22:00
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сайт вроде про футбол, а не про то, как бесследно пиздить жён
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даже не сомневался в этом персонаже, ведь манчестер город пидaрасов и бабы им не интересны
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Одно слово – cкaм
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