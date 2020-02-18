С Ники Батта сняты обвинения насчет избиения своей жены

С бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ники Батта были сняты обвинения насчет избиения собственной жены.

16 апреля прошлого года Батт был арестован полицией по подозрения в избиении своей супруги Шелли Барлоу, с которой они проживают раздельно.



Тогда Барлоу, мать двух детей Батта, получила рассечение руки, однако от госпитализации отказалась. Также у женщины оказался разбит телефон стоимостью 800 фунтов, но Ники с самого начала свою вину отрицал.



На следующей неделе 45-летний англичанин должен был предстать перед судом, однако Барлоу отказалась свидетельствовать против Батта, и в связи с этим прокуроры решили снять с Ники обвинения в избиении, сообщает BBC.



Добавим, что в июле "Юнайтед" наградил Батта повышением. Ники, прежде возглавлявший академию "красных дьяволов", был привлечен к работе с первой командой.