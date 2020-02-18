С Ники Батта сняты обвинения насчет избиения своей жены

Ники Батт с женой С бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ники Батта были сняты обвинения насчет избиения собственной жены.

16 апреля прошлого года Батт был арестован полицией по подозрения в избиении своей супруги Шелли Барлоу, с которой они проживают раздельно.

Тогда Барлоу, мать двух детей Батта, получила рассечение руки, однако от госпитализации отказалась. Также у женщины оказался разбит телефон стоимостью 800 фунтов, но Ники с самого начала свою вину отрицал.

На следующей неделе 45-летний англичанин должен был предстать перед судом, однако Барлоу отказалась свидетельствовать против Батта, и в связи с этим прокуроры решили снять с Ники обвинения в избиении, сообщает BBC.

Добавим, что в июле "Юнайтед" наградил Батта повышением. Ники, прежде возглавлявший академию "красных дьяволов", был привлечен к работе с первой командой.


Метки Батт, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2020 22:00

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  1. ko1obok 18.02.2020 22:44 # ko1obok
    сайт вроде про футбол, а не про то, как бесследно пиздить жён

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  2. kos9k 18.02.2020 22:22 # kos9k
    даже не сомневался в этом персонаже, ведь манчестер город пидaрасов и бабы им не интересны

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  3. ben-arfa 18.02.2020 22:15 # ben-arfa
    Одно слово – cкaм

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