Жиру: "Снова сосредоточен на "Челси"

Нападающий Оливье Жиру пообещал, что сосредоточится на выступлении за "Челси" в остатке сезона, не сумев покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе.

В прошлом месяце у "синих" была последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Жиру, потому что контракт Оливье истекает в конце сезона.



Однако Жиру так и не покинул "Челси". Лондонский клуб отказался отпустить 33-летнего француза, не найдя тому замену на трансферном рынке.



Отметившись эффектным появлением на замену против "Манчестер Юнайтед" накануне вечером, Жиру поведал, насколько близок он был к уходу из "Челси", и пообещал ударно провести концовку сезона.



"Я должен был уйти. С середины декабря и до конца января я словно находился меж двух огней".



"Но с 1 января я снова на 100 процентов сосредоточен на "Челси" и буду выкладываться без остатка до завершения сезона. Приятно снова погрузиться в работу".



"Моя персональная цель сейчас — играть как можно больше, потому что я хочу принять участие в Чемпионате Европы со сборной Франции", — цитирует Жиру Daily Mail.