"Ливерпуль" может получить золотой кубок Премьер-Лиги

Боссы Премьер-Лиги обсуждают идею вручить "Ливерпулю" золотой кубок, если команда Юргена Клоппа пройдет весь сезон 2019/20 без поражений.

Набрав 76 из 78 очков в этом сезоне, "красные" могут уже в следующем месяце оформить титул. Однако правила Премьер-Лиги таковы, что трофей может быть вручен новоиспеченному чемпиону только в последнем домашнем матче.



Этот сезон складывается действительно выдающимся образом для "Ливерпуля", который свое последнее поражение в Премьер-Лиге потерпел более года назад и сейчас движется к тому, чтобы покорить знаменитое достижение "Непобедимых" "Арсенала".



По информации Daily Mail, боссы Премьер-Лиги уже ведут неофициальные переговоры о том, чтобы вручить "Ливерпулю" специальную версию чемпионского кубка, как и тому "Арсеналу" в сезоне 2003/04, если подопечные Клоппа так и останутся непобежденными до финиша.