"Ливерпуль" может получить золотой кубок Премьер-Лиги
Боссы Премьер-Лиги обсуждают идею вручить "Ливерпулю" золотой кубок, если команда Юргена Клоппа пройдет весь сезон 2019/20 без поражений.
Набрав 76 из 78 очков в этом сезоне, "красные" могут уже в следующем месяце оформить титул. Однако правила Премьер-Лиги таковы, что трофей может быть вручен новоиспеченному чемпиону только в последнем домашнем матче.
Этот сезон складывается действительно выдающимся образом для "Ливерпуля", который свое последнее поражение в Премьер-Лиге потерпел более года назад и сейчас движется к тому, чтобы покорить знаменитое достижение "Непобедимых" "Арсенала".
По информации Daily Mail, боссы Премьер-Лиги уже ведут неофициальные переговоры о том, чтобы вручить "Ливерпулю" специальную версию чемпионского кубка, как и тому "Арсеналу" в сезоне 2003/04, если подопечные Клоппа так и останутся непобежденными до финиша.
18.02.2020 20:00
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Последние комментарии:
Либо праздновать после матча с пенсами с одним кубком и после сезона менять на золотой, либо поменять местами матчи с НЮ и Челси
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да рановато лол. Выезды к Эвертону Мансити и Арсеналу
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после вручения золотого кубка у безвиза произойдет преждевременный выкидыш
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Ну было бы неплохо, а то как-то недостоин нынешний Арсенал в соло обладать таким рекордом.
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Один хрен решать Ван Дейку с Алиссоном, захотят - пройдут без поражений
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Конечно было бы пи3дато, но и сама АПЛ уже охуенно!
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Слишком рано об этом говорить, плюс еще матч на эмптихаде.
К тому же, более вероятно, что силы на КА и ЛЧ могут быть брошены.
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Анрил. Нам хватит чемпионства на поле ивертона или мочестер сасите))
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