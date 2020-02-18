"Ливерпуль" может получить золотой кубок Премьер-Лиги

Трофей Премьер-Лиги Боссы Премьер-Лиги обсуждают идею вручить "Ливерпулю" золотой кубок, если команда Юргена Клоппа пройдет весь сезон 2019/20 без поражений.

Набрав 76 из 78 очков в этом сезоне, "красные" могут уже в следующем месяце оформить титул. Однако правила Премьер-Лиги таковы, что трофей может быть вручен новоиспеченному чемпиону только в последнем домашнем матче.

Этот сезон складывается действительно выдающимся образом для "Ливерпуля", который свое последнее поражение в Премьер-Лиге потерпел более года назад и сейчас движется к тому, чтобы покорить знаменитое достижение "Непобедимых" "Арсенала".

По информации Daily Mail, боссы Премьер-Лиги уже ведут неофициальные переговоры о том, чтобы вручить "Ливерпулю" специальную версию чемпионского кубка, как и тому "Арсеналу" в сезоне 2003/04, если подопечные Клоппа так и останутся непобежденными до финиша.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 18.02.2020 21:25 # shakur
    Либо праздновать после матча с пенсами с одним кубком и после сезона менять на золотой, либо поменять местами матчи с НЮ и Челси

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  2. ibe 18.02.2020 20:39 # ibe
    да рановато лол. Выезды к Эвертону Мансити и Арсеналу

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  3. martingor 18.02.2020 20:38 # martingor
    после вручения золотого кубка у безвиза произойдет преждевременный выкидыш

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  4. xin 18.02.2020 20:29 # xin
    Ну было бы неплохо, а то как-то недостоин нынешний Арсенал в соло обладать таким рекордом.

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  5. mrjingles 18.02.2020 20:17 # mrjingles
    Один хрен решать Ван Дейку с Алиссоном, захотят - пройдут без поражений

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  6. slash-lfc 18.02.2020 20:13 # slash-lfc
    Конечно было бы пи3дато, но и сама АПЛ уже охуенно!

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  7. fanstevengerrard 18.02.2020 20:05 # fanstevengerrard
    Слишком рано об этом говорить, плюс еще матч на эмптихаде.
    К тому же, более вероятно, что силы на КА и ЛЧ могут быть брошены.

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  8. frisby 18.02.2020 20:03 # frisby
    Анрил. Нам хватит чемпионства на поле ивертона или мочестер сасите))

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