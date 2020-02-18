МЮ определился с двумя кандидатами на должность технического директора

Антеро Энрике "Манчестер Юнайтед" рассматривает Антеро Энрике и Ральфа Рангника на должность технического директора.

Слухи о том, что "красные дьяволы" собираются создать в клубе должность технического или спортивного директора, ходят с лета 2018.

Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд не спеша подошел к процессу поисков специалиста, который бы определял трансферную политику клуба и вел переговоры с потенциальными новичками.

По информации The Independent, к настоящему момент "дьяволы" определили двух кандидатов, достойных этой работы: Энрике и Рангника.

"Юнайтед" уже достиг значительного прогресса в переговорах с Антеро, а близкий к 51-летнему португальцу, прежде поработавшему в ПСЖ, источник и вовсе утверждает, что сделка близка.

Что касается Рангрика, который курирует все футбольные клубы концерна Red Bull, то его кандидатура вызывает большое уважение среди боссов "Юнайтед", а сам Ральф заинтересован в том, чтобы попробовать свои силы в Премьер-Лиге.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 652

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 18.02.2020 19:17 # mancunia-planet
    куратор всех клубов Red Bull ,это и так охуенная должность, но хочет на повышение в МЮ.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: