МЮ определился с двумя кандидатами на должность технического директора
"Манчестер Юнайтед" рассматривает Антеро Энрике и Ральфа Рангника на должность технического директора.
Слухи о том, что "красные дьяволы" собираются создать в клубе должность технического или спортивного директора, ходят с лета 2018.
Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд не спеша подошел к процессу поисков специалиста, который бы определял трансферную политику клуба и вел переговоры с потенциальными новичками.
По информации The Independent, к настоящему момент "дьяволы" определили двух кандидатов, достойных этой работы: Энрике и Рангника.
"Юнайтед" уже достиг значительного прогресса в переговорах с Антеро, а близкий к 51-летнему португальцу, прежде поработавшему в ПСЖ, источник и вовсе утверждает, что сделка близка.
Что касается Рангрика, который курирует все футбольные клубы концерна Red Bull, то его кандидатура вызывает большое уважение среди боссов "Юнайтед", а сам Ральф заинтересован в том, чтобы попробовать свои силы в Премьер-Лиге.
18.02.2020 19:00
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куратор всех клубов Red Bull ,это и так охуенная должность, но хочет на повышение в МЮ.
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