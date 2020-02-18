Матиас Погба объяснил, почему Поль хочет уйти из МЮ

Матиас Погба заявил, что "Манчестер Юнайтед" больше не отвечает амбициям его брата Поля, и поэтому тот надеется покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом

Слухи о том, что Погба собирается сменить клуб, не утихают с прошлого лета. На это неоднократно намекал сам Поль и его агент Мино Райола.



С приближением летнего трансферного окна эти слухи снова набирают обороты, и Матиас готов объяснить, чем вызвано желание 26-летнего игрока сборной Франции уйти в "Реал" или "Ювентус".



"Каждый знает, что Погба хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". Он хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи. Все мы знаем, что в "Юнайтед" это невозможно. Давайте посмотрим, что случится этим летом", — сообщил брат Поля El Chiringuito TV.