Моуриньо думает, что сезон завершен для Сона
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо думает, что нападающий Сон Хен Мин уже не сыграет в этом сезоне.
Ранее днем "шпоры" выпустили официальное заявление, в котором говорится, что Сон сломал свою правую руку в матче против "Астон Виллы" и теперь ложится на операцию.
"Тоттенхэм" объявил, что Сон пропустит "несколько недель", но Моуриньо уже не ожидает увидеть 27-летнего южнокорейца на поле в остатке сезона.
"Клуб выпустил славное заявление. Если бы его составлял я, я бы написал по-другому. Нам будет не хватать Сона. Очевидно, хуже и быть не могло. Но ничего не поделать".
"Мы будем играть, используя тех игроков, которые доступны. Я переживал насчет недостатка атакующих вариантов на скамейке — теперь у меня нет атакующих вариантов на поле".
"Если он думает еще сыграть один-два матча, то он большой оптимист, как и наш пресс-атташе. Но лично я не думаю, что это случится. Я не рассчитываю на него", — цитирует Моуриньо The Independent.
18.02.2020 17:00
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Кость сращивается у такого возраста от силы 40 дней, не? Чез хуйню моур лепит
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Нихера не понял. Они обкурились?
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чот я нихера не понял, что это за такой перелом, если он доиграл до конца матч, забив при этом, но тем не менее нужна опирация, где он пропустит больше 3 месяцев?
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