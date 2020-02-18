Моуриньо думает, что сезон завершен для Сона

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо думает, что нападающий Сон Хен Мин уже не сыграет в этом сезоне.

Ранее днем "шпоры" выпустили официальное заявление, в котором говорится, что Сон сломал свою правую руку в матче против "Астон Виллы" и теперь ложится на операцию.



"Тоттенхэм" объявил, что Сон пропустит "несколько недель", но Моуриньо уже не ожидает увидеть 27-летнего южнокорейца на поле в остатке сезона.



"Клуб выпустил славное заявление. Если бы его составлял я, я бы написал по-другому. Нам будет не хватать Сона. Очевидно, хуже и быть не могло. Но ничего не поделать".



"Мы будем играть, используя тех игроков, которые доступны. Я переживал насчет недостатка атакующих вариантов на скамейке — теперь у меня нет атакующих вариантов на поле".



"Если он думает еще сыграть один-два матча, то он большой оптимист, как и наш пресс-атташе. Но лично я не думаю, что это случится. Я не рассчитываю на него", — цитирует Моуриньо The Independent.