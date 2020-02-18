Райола продолжает защищать Погба

Мино Райола продолжил отчаянно защищать Поля Погба. Под горячую руку агента полузащитника "Манчестер Юнайтед" попал и эксперт Гари Невилл.

Напомним, представитель Погба был чрезвычайно возмущен словами главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера о том, что Поль принадлежит "Юнайтед", а не Райоле лично.



Райола напомнил, что рабство отменено, и сравнил Погба с "пленником". На следующий день Мино прошелся катком и по Невиллу, который в эфире перед матчем между "Челси" и "Юнайтед" выразил уверенность, что Поль покинет "Олд Траффорд", а также призвал свой бывший клуб разорвать все отношения с одиозным агентом.



"Гари Невилл такой большой знаток футбола, что я даже удивлен, почему "Солфорд Сити" до сих пор не в Премьер-Лиге".



"Он должен быть в совете директоров "Манчестер Юнайтед" и попросить их о работе. Мне все равно, что говорит Гари Невилл".



"Думаю, Сульшер перешел черту. Он выдернул предложения из моего интервью и обвинил меня в том, что я предлагаю Полю Погба другим клубам без разрешения или вроде того".



"Но меня лишь спросили, нравится ли Полю Италия. Там его второй дом. Но сейчас это не имеет значения. Он сосредоточен на "Манчестер Юнайтед", на возвращении в состав как можно скорее и на том, чтобы ударно провести концовку сезона".



"Я говорил не об Оле и "Манчестер Юнайтед". Я не создавал никакого раскола. Мне не нужно оправдываться, мои клиенты — единственные, перед кем я объясняюсь".



"Оле должен прочитать интервью целиком и не огрызаться на меня таким образом. Их клуб заплатил 90 миллионов фунтов за прекращение его контракта с другим клубом. Они купили не человека, а его услуги".



"У меня нет проблем с "Манчестер Юнайтед". Если Сульшер хочет поговорить со мной, я всегда доступен, без проблем".



"Я не пытаюсь опозорить клуб. Я не вижу, где я их оскорбил. Я не оскорблял ни "Манчестер Юнайтед", ни их владельцев, ни их фанатов никоим образом".



"Он предан "Манчестер Юнайтед". Он сосредоточен на "Манчестер Юнайтед" и поговорит с клубом после Чемпионата Европы", — сообщил Райола talkSPORT.