Сон сломал руку и пропустит несколько недель

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" потерял на несколько недель нападающего Сон Хен Мина с переломом руки.

Напомним, в лазарете "шпор" уже находятся Мусса Сиссоко и Харри Кейн. Теперь команда Жозе Моуриньо лишилась еще одного важного игрока.

Свою травму Сон получил в воскресенье против "Астон Виллы". И хотя 27-летний южнокореец целиком провел этот матч и даже забил два гола, уже на первой минуте он повредил руку в столкновении с защитником соперника Эзри Консой и теперь ложится под нож хирурга.

"Сон Хен Мину предстоит операция на этой неделе после полученного перелома правой руки. После операции наш медицинский штаб определится с планом реабилитации, но мы ожидаем, что игрок пропустит несколько недель", — гласит заявление "Тоттенхэма".


Метки Сон, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2020 15:05

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  1. lovrentiy 18.02.2020 15:22 # lovrentiy
    Радость для пенсов.

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  2. grishatkach 18.02.2020 15:15 # grishatkach
    и они все равно отскакивают, боже какие шарные пид*расы

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