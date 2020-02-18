Сон сломал руку и пропустит несколько недель

"Тоттенхэм" потерял на несколько недель нападающего Сон Хен Мина с переломом руки.

Напомним, в лазарете "шпор" уже находятся Мусса Сиссоко и Харри Кейн. Теперь команда Жозе Моуриньо лишилась еще одного важного игрока.



Свою травму Сон получил в воскресенье против "Астон Виллы". И хотя 27-летний южнокореец целиком провел этот матч и даже забил два гола, уже на первой минуте он повредил руку в столкновении с защитником соперника Эзри Консой и теперь ложится под нож хирурга.



"Сон Хен Мину предстоит операция на этой неделе после полученного перелома правой руки. После операции наш медицинский штаб определится с планом реабилитации, но мы ожидаем, что игрок пропустит несколько недель", — гласит заявление "Тоттенхэма".