Симеоне: "Этот "Ливерпуль" войдет в историю великой командой"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне уверен, что "Ливерпуль" войдет в историю как одна из величайших команд последних десятилетий в футболе.

Во вторник вечером "красные" вернутся на "Ванда Метрополитано", где 1 июня они выиграли финал Лиги Чемпионов, чтобы провести первый матч 1/8 финала против "Атлетико".



Подопечным Симеоне будет противостоять команда, которая не проигрывает двухматчевые противостояния в еврокубках уже три года и которая имеет 25 очков преимущества над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге.



Диего уверен, что об этом "Ливерпуле" будут вспоминать как о сборной Бразилии 1970 года, голландском "тотальном футболе" и "Милане" времен Арриго Сакки.



"У меня нет сомнений, что "Ливерпуль" займет свое место в истории, когда мы будем оглядываться на все эти годы назад. У них есть навыки и характеристики, которые отличаются от всех команд, которыми мы восхищались прежде — они более прямолинейны, их игра более интенсивна и вариативна. Я очень восхищаюсь ими".



"Если посмотреть на дортмундскую "Боруссию" времен Юргена Клоппа, то та команда похожа на "Ливерпуль". Эти команды отражают характеристики своих тренеров, но из-за потенциала игроков они играют по-разному. У меня нет сомнений, что они войдут в историю как великая команда", — цитирует Симеоне The Guardian.