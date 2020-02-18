Канте, вероятно, не сыграет с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте, вероятно, пропустит дерби против "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.

Накануне вечером Канте был заменен уже на 12-й минуте проигранного "синими" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (0:2).



Это событие продлило черную полосу Нголо, которого с конца прошлого сезона терзают различные травмы. На сей раз у 28-летнего француза возникли проблемы с приводящей мышцей бедра.



"После случившегося сегодня вечером Нголо, вероятно, не будет готов к субботе. Это травма приводящей мышцы, и нам нужно будет осмотреть его, однако на первый взгляд это выглядит скверно", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.



Также Фрэнк подтвердил, что встречу с командой Жозе Моуриньо пропустят вингеры Кристиан Пулишич и Каллум Хадсон-Одои. Нападающий Тэмми Абрахэм находится под вопросом.