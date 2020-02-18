Анонс матча "Атлетико" — "Ливерпуль"
"Ливерпуль" возьмет старт на стадии плей-офф Лиги Чемпионов выездным матчем против "Атлетико".
В минувший уикенд "красные" одержали свою 17-ю победу подряд в Премьер-Лиге и теперь находятся в считанных шагах от титула.
"Атлетико" выступает не так уверенно в Ла Лиге, занимая лишь четвертую позицию, однако Юрген Клопп заранее предупредил, что текущая форма команд во внутренних чемпионатах не имеет никакого значения.
Возвращение на "Ванда Метрополитано" будет довольно эмоциональным для "Ливерпуля", который несколько месяцев назад выиграл здесь финал Лиги Чемпионов, завоевав первый трофей при Клоппе.
- В очных встречах друг с другом "Атлетико" и "Ливерпуль" по разу победили, дважды сыграли вничью и забили по четыре гола. Вместе с тем "матрасники" выбили "красных" с полуфинальной стадии Лиги Европы 2009/10.
- Единственный предыдущий раз в Лиге Чемпионов эти соперники пересекались на групповой стадии сезона 2008/09 — оба матча завершились 1:1.
- "Ливерпуль" не может выиграть уже в пяти выездах в Испанию в рамках еврокубков, включая четыре поражения. Последняя победа здесь датируется 1/8 финала в сезоне Лиги Чемпионов 2008/09, когда "красные" одержали победу 0:1 на "Сантьяго Бернабеу".
- "Ливерпуль" выбивал испанские команды в плей-офф Лиги Чемпионов в трех случаях из трех.
- Единственный предыдущий матч на "Ванда Метрополитано" "Ливерпуль" играл 1 июня, победив здесь "Тоттенхэм" 2:0 в финале Лиги Чемпионов.
- С сезона 2013/14 "Атлетико" достигал плей-офф Лиги Чемпионов в шести случаях из семи, а с 1992/93 до 2012/13 — только дважды.
- "Ливерпуль" еще никогда не одерживал три выездных победы подряд в Лиге Чемпионов, хотя перед этим одолел в гостях "Генк" и "Ред Булл" в пятом и шестом турах группового этапа.
- "Атлетико" никогда не проигрывал дома в Лиге Чемпионов при Диего Симеоне — восемь побед, четыре ничьи и лишь два пропущенных гола.
Лазарет "Ливерпуля" опустел в преддверии этого матча, но Джердан Шакири и Натаниэль Клайн сыграть не смогут. Январский новичок Такуми Минамино был добавлен в заявку команды.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Атлетико" (Испания) — "Ливрпуль" (Англия)
Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 23:00 Онлайн-трансляция
18.02.2020 13:00
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Последние комментарии:
Серьёзная проверка на прочность красным предстоит. Равно как и их атакерам на классность.
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Вперёд, к вершинам, красная Трофимашина!
(ответить)
Какая же хрень эти ваши ФИФА и ПЕСы..
Вот реально крутой футбич был
https://www.youtube.com/watch?v=cLUpywLdEz8
(ответить)
Вперде за 7 ЛЧ!
(ответить)
!!! АНЕКДОТ!!1
Переписываются два юзера на фапле:
- Чувак, а ты знаешь, что наш наркот ПИДАРАС?
- Да что ты??? Он проиграл спор как лемарс и не возвращает долг???
- Да нет же. Я в хорошем смысле этого слова!
(ответить)
https://www.reddit.com/r/LiverpoolFC/comments/f4vcmh/alisson_during_the_last_ten_games/
Alisson during the last ten games..
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сасач адрес мне напиши лошок, ща я тебе рили ебало разобью приеду. превым будешь с фапла с ебучкой разбитой
(ответить)
Надеюсь атакующий трезубец ЛФК нашампурит Катлету, чтобы потом фапля обоссала матрас.
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Лемпард = Сульшер
Вчерашний матч это окончательно доказал.
(ответить)
не понимаю почему очкастый выпускает основу в апл когда на кону лч
выпусти миномино милнер лалану.
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Судя по последним играм, Ливерпуль сейчас мало забивает. Счет 1:1 вполне бы устроил в гостях, но лучше 2:2
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Куколд88 опять проиграл жену и дочь на ставке. Сейчас сидит в шкафу дома смотрит как их дерут. Инфа сотка я не тролль
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"Атлетико" никогда не проигрывал дома в Лиге Чемпионов при Диего Симеоне — восемь побед, четыре ничьи и лишь два пропущенных гола.
будет приятно стать первыми
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1. Челси устроил ебал очку
2. Кристенсен и рюдигер- дно. Помню, как меня хейтили за такие характеристики этих убогих цз
3. Котлеты прихлопнут клопа
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Надеюсь все вопросы решим в первом же матче. Надо забивать как минимум 2.
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Терпеть не могу мерзкого Симеоне с ЧМ98, удачи насекомому
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Севильи в финале проиграли.
Реалу в финале проиграли.
Барсе, если без постановы в ответке, тож слились. посмотрим как против этой испанской тимы сдюжат.
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Клопп-топ против стального Симеоне
Думаю 1-ый выиграет двуходовочку эту
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Анекдот!!!!
Последние три матча Кепы Ларисыледигаги - 3 пропущенных
Последние два матча Вилли Карбанеро - 4 пропущенных
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Отличный матич
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