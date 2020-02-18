Анонс матча "Атлетико" — "Ливерпуль"

"Ливерпуль" возьмет старт на стадии плей-офф Лиги Чемпионов выездным матчем против "Атлетико".

В минувший уикенд "красные" одержали свою 17-ю победу подряд в Премьер-Лиге и теперь находятся в считанных шагах от титула.



"Атлетико" выступает не так уверенно в Ла Лиге, занимая лишь четвертую позицию, однако Юрген Клопп заранее предупредил, что текущая форма команд во внутренних чемпионатах не имеет никакого значения.



Возвращение на "Ванда Метрополитано" будет довольно эмоциональным для "Ливерпуля", который несколько месяцев назад выиграл здесь финал Лиги Чемпионов, завоевав первый трофей при Клоппе.



- В очных встречах друг с другом "Атлетико" и "Ливерпуль" по разу победили, дважды сыграли вничью и забили по четыре гола. Вместе с тем "матрасники" выбили "красных" с полуфинальной стадии Лиги Европы 2009/10.



- Единственный предыдущий раз в Лиге Чемпионов эти соперники пересекались на групповой стадии сезона 2008/09 — оба матча завершились 1:1.



- "Ливерпуль" не может выиграть уже в пяти выездах в Испанию в рамках еврокубков, включая четыре поражения. Последняя победа здесь датируется 1/8 финала в сезоне Лиги Чемпионов 2008/09, когда "красные" одержали победу 0:1 на "Сантьяго Бернабеу".



- "Ливерпуль" выбивал испанские команды в плей-офф Лиги Чемпионов в трех случаях из трех.



- Единственный предыдущий матч на "Ванда Метрополитано" "Ливерпуль" играл 1 июня, победив здесь "Тоттенхэм" 2:0 в финале Лиги Чемпионов.



- С сезона 2013/14 "Атлетико" достигал плей-офф Лиги Чемпионов в шести случаях из семи, а с 1992/93 до 2012/13 — только дважды.



- "Ливерпуль" еще никогда не одерживал три выездных победы подряд в Лиге Чемпионов, хотя перед этим одолел в гостях "Генк" и "Ред Булл" в пятом и шестом турах группового этапа.



- "Атлетико" никогда не проигрывал дома в Лиге Чемпионов при Диего Симеоне — восемь побед, четыре ничьи и лишь два пропущенных гола.



Лазарет "Ливерпуля" опустел в преддверии этого матча, но Джердан Шакири и Натаниэль Клайн сыграть не смогут. Январский новичок Такуми Минамино был добавлен в заявку команды.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Атлетико" (Испания) — "Ливрпуль" (Англия)

Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 23:00 Онлайн-трансляция