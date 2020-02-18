Невилл и Каррагер высказались по поводу санкций УЕФА в отношении "Сити"

Джейми Каррагер и Гари Невилл Эксперты Sky Sports Гари Невилл и Джейми Каррагер высказали свое отношение по поводу наказания, которому был подвергнут "Манчестер Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей.

На прошлой неделе, напомним, УЕФА наказал "горожан" отстранением от еврокубков на два следующих сезона и штрафом в 25 миллионов фунтов. Однако Невилл убежден, что "Сити" успешно опротестует эти санкции в Спортивном арбитражном суде.

"Думаю, "Сити" возьмет верх над ФФП. Я не верю в то, что УЕФА в состоянии делать правильные вещи. Думаю, наказание будет отменено".

"У меня нет никакой веры в УЕФА. Думаю, они — беспомощная организация, которая просто вводит беспорядочные дисциплинарные санкции".

"Думаю, "Сити" победит их в суде. Думаю, дело зависнет в суде на какое-то время, но в конце концов "Сити" победит", — сообщил Невилл в эфире.

А Каррагер, коллега Невилла по эфиру, считает, что УЕФА следовало исключить "Сити" из Лиги Чемпионов немедленно.

"Что будет, если "Сити" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне? Они являются фаворитами, у них одна из лучших команд в этом соревновании".

"Это было бы издевательство".

"УЕФА отчаянно жаждет победы "Реала" над "Манчестер Сити", абсолютно отчаянно. Потому что можете себе представить, что УЕФА придется передать кубок игроку "Манчестер Сити" в финале в Стамбуле?"

"В первую очередь Пепа Гвардиолу спросят после финала, не фейковая ли это победа. Его будут спрашивать, должны ли они были остаться в соревновании".

"Если они выиграют Лигу Чемпионов, это все испортит. Думаю, УЕФА следовало либо немедленно исключить "Сити" из соревнования, либо отложить это решение до конца сезона", — заявил Каррагер.


Метки Каррагер, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Невилл, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2020 12:00

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