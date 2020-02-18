Сульшер не стал отвечать Райоле

Мино Райола Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предпочел не отвечать на яростную тираду агента Мино Райолы.

Накануне вечером Райола в своем твиттере обрушился с жесточайшей критикой на Сульшера, сравнив своего клиента Поля Погба с "пленником".

Сульшер не собирается отвечать Райола, а также не видит необходимости разговаривать с Погба насчет столь вызывающего поведения его представителя.

"Наверное, нет! Нет. Это не моя зона ответственности. У Поля и Мино есть вещи, о которых они разговаривают между собой".

"Я не должен комментировать через медиа то, что говорит Мино. Наверно, я бы мог поговорить с ним самим".

"Я знаю, что ты в любом случае не можешь контролировать медиа. У каждого есть право голоса, есть свое мнение. Когда про тебя говорят определенные вещи, ты хочешь высказаться, но лучше этого не делать. Ты поступишь умнее, если не будешь комментировать многие вещи".

"Поль Погба возвращается к тренировкам завтра, а там посмотрим, в каком он состоянии", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1434

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Последние комментарии:




  1. sausage 18.02.2020 11:51 # sausage
    Ну и правильно, нех реагировать. Райола там совсем слова Сульшера передёрнул и погнал чушь несусветную. На такую хуйню отвечать - себя не уважать. Просто Оле как-то изъясняется слишком путанно и многословно, что иногда не поймёшь, что имел ввиду.

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  2. ibe 18.02.2020 11:38 # ibe
    Реально с Давидычем из одного теста сделаны. Отморы

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  3. mrjingles 18.02.2020 11:35 # mrjingles
    Блин, чё за клоун, мог бы ведь сказать:
    Не знаю в каком контексте воспринял мои слова агент Райола, но я имел в виду совершенно другое. Подобное восприятие бытовых рассуждений тренера у меня вызывает тревогу. На месте игроков и других клубов, я бы принял это во внимание."

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  4. slash-lfc 18.02.2020 11:24 # slash-lfc
    Райола топ

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  5. smokekush 18.02.2020 11:14 # smokekush
    Сульшер смотрит на эту жирную свинью с сочувствием, грёбанная ходячая помойка

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  6. gavriil 18.02.2020 11:08 # gavriil
    Давидыч, перелогинься.

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