Сульшер не стал отвечать Райоле

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предпочел не отвечать на яростную тираду агента Мино Райолы.

Накануне вечером Райола в своем твиттере обрушился с жесточайшей критикой на Сульшера, сравнив своего клиента Поля Погба с "пленником".



Сульшер не собирается отвечать Райола, а также не видит необходимости разговаривать с Погба насчет столь вызывающего поведения его представителя.



"Наверное, нет! Нет. Это не моя зона ответственности. У Поля и Мино есть вещи, о которых они разговаривают между собой".



"Я не должен комментировать через медиа то, что говорит Мино. Наверно, я бы мог поговорить с ним самим".



"Я знаю, что ты в любом случае не можешь контролировать медиа. У каждого есть право голоса, есть свое мнение. Когда про тебя говорят определенные вещи, ты хочешь высказаться, но лучше этого не делать. Ты поступишь умнее, если не будешь комментировать многие вещи".



"Поль Погба возвращается к тренировкам завтра, а там посмотрим, в каком он состоянии", — цитирует Сульшера Goal.