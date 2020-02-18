Сульшер не стал отвечать Райоле
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предпочел не отвечать на яростную тираду агента Мино Райолы.
Накануне вечером Райола в своем твиттере обрушился с жесточайшей критикой на Сульшера, сравнив своего клиента Поля Погба с "пленником".
Сульшер не собирается отвечать Райола, а также не видит необходимости разговаривать с Погба насчет столь вызывающего поведения его представителя.
"Наверное, нет! Нет. Это не моя зона ответственности. У Поля и Мино есть вещи, о которых они разговаривают между собой".
"Я не должен комментировать через медиа то, что говорит Мино. Наверно, я бы мог поговорить с ним самим".
"Я знаю, что ты в любом случае не можешь контролировать медиа. У каждого есть право голоса, есть свое мнение. Когда про тебя говорят определенные вещи, ты хочешь высказаться, но лучше этого не делать. Ты поступишь умнее, если не будешь комментировать многие вещи".
"Поль Погба возвращается к тренировкам завтра, а там посмотрим, в каком он состоянии", — цитирует Сульшера Goal.
18.02.2020 11:00
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Ну и правильно, нех реагировать. Райола там совсем слова Сульшера передёрнул и погнал чушь несусветную. На такую хуйню отвечать - себя не уважать. Просто Оле как-то изъясняется слишком путанно и многословно, что иногда не поймёшь, что имел ввиду.
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Реально с Давидычем из одного теста сделаны. Отморы
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Блин, чё за клоун, мог бы ведь сказать:
Не знаю в каком контексте воспринял мои слова агент Райола, но я имел в виду совершенно другое. Подобное восприятие бытовых рассуждений тренера у меня вызывает тревогу. На месте игроков и других клубов, я бы принял это во внимание."
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Райола топ
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Сульшер смотрит на эту жирную свинью с сочувствием, грёбанная ходячая помойка
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Давидыч, перелогинься.
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