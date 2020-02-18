Венгер возразил Эмери по поводу состояния "Арсенала"
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер возразил Унаи Эмери, который заявил, что "канониры" находились в упадке на момент его прихода в клуб.
Напомним, именно Эмери сменил Венгера на тренерском мостике "Арсенала" летом 2018, однако в ноябре 2019 "канониры" попрощались с испанским специалистом.
В своем интервью France Football ранее в феврале Унаи говорил, что "Арсенал" находился в "нисходящем тренде", но Арсен не может с этим согласиться.
"В 2017 году мы набрали 75 очков и выиграли Кубок Англии, поэтому вы не можете сказать, что "Арсенал" был в упадке. А годом ранее мы финишировали вторыми в лиге".
"2018 был моим последним годом, но очень сложно делать выводы только по нему одному".
"Арсенал" — это клуб, который находится в очень сильном финансовом положении. Он обладает хорошими игроками, а ты, будучи тренером, должен отвечать за свою работу и свои результаты, а не оглядываться по сторонам. Только так", — цитирует Венгера Sky Sports.
18.02.2020 10:00
Просмотров: 510
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чётко
(ответить)
норм обоссал Эмери
хотя по сути непонятно что случилось с командой в конце 2019 года
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий