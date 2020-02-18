Венгер возразил Эмери по поводу состояния "Арсенала"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер возразил Унаи Эмери, который заявил, что "канониры" находились в упадке на момент его прихода в клуб.

Напомним, именно Эмери сменил Венгера на тренерском мостике "Арсенала" летом 2018, однако в ноябре 2019 "канониры" попрощались с испанским специалистом.



В своем интервью France Football ранее в феврале Унаи говорил, что "Арсенал" находился в "нисходящем тренде", но Арсен не может с этим согласиться.



"В 2017 году мы набрали 75 очков и выиграли Кубок Англии, поэтому вы не можете сказать, что "Арсенал" был в упадке. А годом ранее мы финишировали вторыми в лиге".



"2018 был моим последним годом, но очень сложно делать выводы только по нему одному".



"Арсенал" — это клуб, который находится в очень сильном финансовом положении. Он обладает хорошими игроками, а ты, будучи тренером, должен отвечать за свою работу и свои результаты, а не оглядываться по сторонам. Только так", — цитирует Венгера Sky Sports.