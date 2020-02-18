Венгер возразил Эмери по поводу состояния "Арсенала"

Унаи Эмери и Арсен Венгер Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер возразил Унаи Эмери, который заявил, что "канониры" находились в упадке на момент его прихода в клуб.

Напомним, именно Эмери сменил Венгера на тренерском мостике "Арсенала" летом 2018, однако в ноябре 2019 "канониры" попрощались с испанским специалистом.

В своем интервью France Football ранее в феврале Унаи говорил, что "Арсенал" находился в "нисходящем тренде", но Арсен не может с этим согласиться.

"В 2017 году мы набрали 75 очков и выиграли Кубок Англии, поэтому вы не можете сказать, что "Арсенал" был в упадке. А годом ранее мы финишировали вторыми в лиге".

"2018 был моим последним годом, но очень сложно делать выводы только по нему одному".

"Арсенал" — это клуб, который находится в очень сильном финансовом положении. Он обладает хорошими игроками, а ты, будучи тренером, должен отвечать за свою работу и свои результаты, а не оглядываться по сторонам. Только так", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2020 10:00

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  1. masta 18.02.2020 10:10 # masta
    Чётко

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  2. wengerrrro 18.02.2020 10:02 # wengerrrro
    норм обоссал Эмери
    хотя по сути непонятно что случилось с командой в конце 2019 года

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