Магуайр объяснил, почему его не следовало удалять за фол на Батшуайи

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр объяснил, почему его не следовало удалять за фол на нападающем "Челси" Мичи Батшуайи в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

После поражения от "красных дьяволов" со счетом 0:2 главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард был ужасно недоволен тем, что Магуайр, автор второго гола в матче, избежал красной карточки на 21-й минуте, пнув ногой Батшуайи в область паха.

Однако Харри уверяет, что просто пытался предотвратить падение соперника на себя и не хотел нагрубить.

"Я понимал, что задел его, но я чувствовал, словно он упадет на меня. Моей естественной реакцией было выпрямить свою ногу — чтобы поддержать его, если он упадет".

"Конечно, у меня есть шипы на бутсах, и по телевизору это, наверное, выглядело так, как выглядело".

"Это была естественная реакция. Я не пинал его. С моей стороны не было никакого умысла или вроде того. Это просто естественная реакция, чтобы выпрямить ногу и поддержать его, если бы он упал на меня".

"Я задел его, и я понимал это в тот момент, но я думаю, в конце концов рефери поступил правильно. Я извинился перед ним, но было приятно, что рефери поступил разумно", — цитирует Магуайра Daily Mirror.


Метки Батшуайи, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2681

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  1. pamirbarkhorog 18.02.2020 10:25 # pamirbarkhorog
    Ага сейчас...идиот ты же умышленно всё сделал

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  2. fc-oil 18.02.2020 09:53 # fc-oil
    Все верно. Пенсов так и надо поддерживать - шипами в яйца.

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  3. tigerpool 18.02.2020 09:51 # tigerpool
    Абсолютно зеркальная ситуация была и с Соном, но тогда того удалили. Какие-то двойные стандарты в ФА.

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  4. tvinkovod 18.02.2020 09:46 # tvinkovod
    не толкай в спину - не получишь по яйцам, уголёк забыл простую истину

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  5. acceptodessa 18.02.2020 09:35 # acceptodessa
    никуя там не было. превратили футбол в клоунаду с этим варом епучим.

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  6. alexomck 18.02.2020 09:33 # alexomck
    не было, не хотел, но пнул и ранее за такое удаляли уже.

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  7. chr1s8rown 18.02.2020 09:26 # chr1s8rown
    Дискриминацией попахивает.
    Сона ж удалили за менее очевидный фол
    И тут еще чуть ни в пах пришел удар

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  8. john-jones 18.02.2020 09:24 # john-jones
    По видео кажется, что это вполне намеренный удар с целью причинить ущерб сопернику.

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  9. nazar07 18.02.2020 09:24 # nazar07
    Поддержать "шипами по яйцам". ))) То то его капитаном назначили. Завести некоторых игроков МЮ можно только поддержав их ..."шипами по яйцам".

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