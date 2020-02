Магуайр объяснил, почему его не следовало удалять за фол на Батшуайи

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр объяснил, почему его не следовало удалять за фол на нападающем "Челси" Мичи Батшуайи в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

После поражения от "красных дьяволов" со счетом 0:2 главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард был ужасно недоволен тем, что Магуайр, автор второго гола в матче, избежал красной карточки на 21-й минуте, пнув ногой Батшуайи в область паха.



Однако Харри уверяет, что просто пытался предотвратить падение соперника на себя и не хотел нагрубить.



"Я понимал, что задел его, но я чувствовал, словно он упадет на меня. Моей естественной реакцией было выпрямить свою ногу — чтобы поддержать его, если он упадет".



"Конечно, у меня есть шипы на бутсах, и по телевизору это, наверное, выглядело так, как выглядело".



"Это была естественная реакция. Я не пинал его. С моей стороны не было никакого умысла или вроде того. Это просто естественная реакция, чтобы выпрямить ногу и поддержать его, если бы он упал на меня".



"Я задел его, и я понимал это в тот момент, но я думаю, в конце концов рефери поступил правильно. Я извинился перед ним, но было приятно, что рефери поступил разумно", — цитирует Магуайра Daily Mirror.





Video evidence of Harry Maguire kicking into Batshuayi's groin. Intent and contact. Absolute red all day.pic.twitter.com/3Twdo4MTyo