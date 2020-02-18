Магуайр объяснил, почему его не следовало удалять за фол на Батшуайи
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр объяснил, почему его не следовало удалять за фол на нападающем "Челси" Мичи Батшуайи в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
После поражения от "красных дьяволов" со счетом 0:2 главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард был ужасно недоволен тем, что Магуайр, автор второго гола в матче, избежал красной карточки на 21-й минуте, пнув ногой Батшуайи в область паха.
Однако Харри уверяет, что просто пытался предотвратить падение соперника на себя и не хотел нагрубить.
"Я понимал, что задел его, но я чувствовал, словно он упадет на меня. Моей естественной реакцией было выпрямить свою ногу — чтобы поддержать его, если он упадет".
"Конечно, у меня есть шипы на бутсах, и по телевизору это, наверное, выглядело так, как выглядело".
"Это была естественная реакция. Я не пинал его. С моей стороны не было никакого умысла или вроде того. Это просто естественная реакция, чтобы выпрямить ногу и поддержать его, если бы он упал на меня".
"Я задел его, и я понимал это в тот момент, но я думаю, в конце концов рефери поступил правильно. Я извинился перед ним, но было приятно, что рефери поступил разумно", — цитирует Магуайра Daily Mirror.
Video evidence of Harry Maguire kicking into Batshuayi's groin. Intent and contact. Absolute red all day.pic.twitter.com/3Twdo4MTyo— JC McLean (@JCMSpurs) February 17, 2020
18.02.2020 09:00
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Последние комментарии:
Ага сейчас...идиот ты же умышленно всё сделал
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Все верно. Пенсов так и надо поддерживать - шипами в яйца.
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Абсолютно зеркальная ситуация была и с Соном, но тогда того удалили. Какие-то двойные стандарты в ФА.
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не толкай в спину - не получишь по яйцам, уголёк забыл простую истину
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никуя там не было. превратили футбол в клоунаду с этим варом епучим.
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не было, не хотел, но пнул и ранее за такое удаляли уже.
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Дискриминацией попахивает.
Сона ж удалили за менее очевидный фол
И тут еще чуть ни в пах пришел удар
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По видео кажется, что это вполне намеренный удар с целью причинить ущерб сопернику.
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Поддержать "шипами по яйцам". ))) То то его капитаном назначили. Завести некоторых игроков МЮ можно только поддержав их ..."шипами по яйцам".
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