Клопп: "Форма "Ливерпуля" в Премьер-Лиге не имеет значения против "Атлетико"

В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что текущая форма команд во внутренних чемпионатах не имеет никакого значения.

К матчу в Мадриде "Ливерпуль" подходит, уверенно лидируя в Премьер-Лиге и имея 25 очков преимущества над ближайшим преследователем.



В то же время "Атлетико" невыразительно проводит этот сезон, занимая четвертую позицию в Ла Лиге и отставая на 13 очков от "Реала". Однако Клопп уверен, что судьба двухматчевого противостояния будет зависеть от совершенно других вещей.



"Играть против "Атлетико" — одна из самых сложных вещей в футболе, они очень хорошо организованы и не дарят тебе подарков".



"Если и есть команда, против которой ты обязательно должен быть в своем лучшем состоянии во всех областях, то это "Атлетико".



"Если ты будешь работать так упорно, как только можешь, у тебя будет шанс, но если ты на мгновение потеряешь концентрацию, они убегут в контратаку и накажут тебя".



"Пока что в этом сезоне они играют не так плохо, как говорят люди, и это не имеет никакого отношения к тому, что случится завтра".



"В следующий раунд пройдет та команда, которая будет больше сражаться и больше хотеть победить, а не та, которая лучше играет в Премьер-Лиге или Ла Лиге", — цитирует Клоппа Sky Sports.