Клопп: "Форма "Ливерпуля" в Премьер-Лиге не имеет значения против "Атлетико"

Юрген Клопп В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что текущая форма команд во внутренних чемпионатах не имеет никакого значения.

К матчу в Мадриде "Ливерпуль" подходит, уверенно лидируя в Премьер-Лиге и имея 25 очков преимущества над ближайшим преследователем.

В то же время "Атлетико" невыразительно проводит этот сезон, занимая четвертую позицию в Ла Лиге и отставая на 13 очков от "Реала". Однако Клопп уверен, что судьба двухматчевого противостояния будет зависеть от совершенно других вещей.

"Играть против "Атлетико" — одна из самых сложных вещей в футболе, они очень хорошо организованы и не дарят тебе подарков".

"Если и есть команда, против которой ты обязательно должен быть в своем лучшем состоянии во всех областях, то это "Атлетико".

"Если ты будешь работать так упорно, как только можешь, у тебя будет шанс, но если ты на мгновение потеряешь концентрацию, они убегут в контратаку и накажут тебя".

"Пока что в этом сезоне они играют не так плохо, как говорят люди, и это не имеет никакого отношения к тому, что случится завтра".

"В следующий раунд пройдет та команда, которая будет больше сражаться и больше хотеть победить, а не та, которая лучше играет в Премьер-Лиге или Ла Лиге", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Атлетико, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 679

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 18.02.2020 07:11 # electric
    КНЯЗЬ!!!

    (ответить)

  2. arhangel777 18.02.2020 07:11 # arhangel777
    Тут без шансов для Атлетико, Ливерпуль вынесет их и на выезде и дома!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: