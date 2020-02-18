Лэмпард: "Магуайр должен был получить красную карточку"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил недовольство системой VAR, которая не обнаружила повода удалить защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Именно Магуайр забил второй гол своей команды, благодаря чему "Юнайтед" одержал победу 0:2 на "Стэмфорд Бридж" в понедельник вечером.



Этот матч мог пойти по совершенно другому сценарию, если бы в первом тайме, когда счет еще не был открыт, Магуайр схлопотал удаление за то, что пнул нападающего "синих" Мичи Батшуайи.



И хотя рефери Энтони Тэйлор обратился к VAR в этой ситуации, смотреть повторы лично он не стал. По мнению Лэмпарда, система видеопомощи подвела арбитра.



"Харри Магуайр должен был получить красную карточку — вместо этого он забил второй гол, и это изменило игру. Для таких ситуаций и была введена VAR. Но если ты сам не посмотришь в монитор, ты не увидишь, что произошло".



"Когда идет проверка VAR, ты ждешь и надеешься на правильное решение. В этом случае просто было принято ошибочное решение. Из-за наличия VAR с этим еще сложнее смириться, чем раньше", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.