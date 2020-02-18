"Юнайтед" одержал победу в гостях у "Челси"
"Манчестер Юнайтед" сократил отставание от топ-4 Премьер-Лиги до трех очков благодаря победе 0:2 в гостях у "Челси".
По сравнению с 2:2 против "Лестера" в стартовом составе "синих" появились Матео Ковачич, Виллиан и Мичи Батшуайи, заменив Мейсона Маунта, Каллума Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэма. Вилли Кабальеро остался на воротах.
Три перестановки сделал и наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер относительно безголевого матча против "Вулверхэмптона", оказав доверие Эрику Байи, Брандону Уильямсу и Неманье Матичу. Они заменили Виктора Линделефа, Андреаса Перейру и Хуана Мату.
Матч начался с опасных ударов в исполнении Риса Джеймса и Виллиана, но обоим игрокам домашней команды не хватило точности.
Уже на 10-й минуте на газоне оказался Нголо Канте, и Фрэнку Лэмпарду пришлось использовать первую замену, выпустив Маунта вместо француза.
Несмотря на потерю важного игрока, "Челси" смотрелся пободрее и атаковал лучше. В середине первого тайма пару хороших моментов имел Батшуайи, но у Мичи прицел тоже сбился, как и у его партнеров.
На 36-й минуте Виллиан попытался заработать пенальти, проскочив внутрь площадки мимо Бруну Фернандеша и упав. Однако рефери Энтони Тэйлору даже не потребовалась система VAR, чтобы пристыдить бразильца желтой карточкой за симуляцию.
На 37-й минуте впервые по-настоящему показали зубы гости. Получив передачу от Фернандеша, Антони Мартиаль вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, но не попал в дальний угол ворот.
Однако спустя несколько минут Мартиаль исправился, легко опередив на втором этаже Андреаса Кристесена и замкнув подачу Аарона Ван-Биссаки с правого фланга — 0:1.
В самой концовке первого тайма еще один момент загубил Батшуайи, с правого края штрафной вновь пробив мимо ворот.
В перерыве Лэмпард произвел свою вторую замену, сразу показав, кого он винит в пропущенном голе — вместо Кристенсена в игру вступил Курт Зума.
С началом второго тайма "Челси" принялся оказывать давление, и на 55-й минуте Зума ногой отправил мяч в ворота после подачи углового. Однако VAR заставила рефери отменить гол — снаряд беспрепятственно дошел до Курта лишь после того, как Сесар Аспиликуэта толкнул Уильямса в спину.
На 64-й минуте показал свое мастерство исполнять стандарты Фернандеш, со штрафного закрутив мяч в перекладину.
А спустя еще пару минут "Юнайтед" все-таки удвоил счет. Харри Магуайр ушел от опеки Антонио Рюдигера и замкнул подачу Фернандешем углового — 0:2.
"Синим" терять было уже нечего, и на 68-й минуте Лэмпард достал из глубокого запаса Жиру, который сразу же создал хороший момент Матео Ковачичу, а вскоре прекрасным ударом головой поразил чужие ворота после передачи Маунта с правого фланга. Однако стопа Оливье угодила в офсайд — гол был отменен.
В концовке матча "дьяволы" закрылись и не позволили своему сопернику никаких вольностей. Лишь на 89-й минуте Маунт со штрафного пробил в штангу.
Как и в матче первого круга, "Челси" был не так уж плох по игре, однако с реализацией моментов у хозяев в этот вечер была настоящая беда. Также с "синими" безжалостно обошлась VAR, отметив два гола и не обнаружив повода для красной карточки Магуайру за фол на Батшуайи.
"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
18.02.2020 01:00
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Последние комментарии:
в очередной раз в сезоне Сульшер на классе тактически обыграл Ломбарда. Отдельно хочется отметить судейство. Столько спорных моментов и везде было принято верное решение.
(ответить)
Зато красиво играли (с)
Доставляет как сольскяйр затаскивает матчи будучи аутсайдером и не дает повода уволить себя. Надо еще подкрепить фортовый результат пыльным высером в глаза вудворта, чот типа - «вот это настоящий дух мю!», «эта команда возвращает былое величие и наши славные традиции», «абсолютно чемпионская игра, в следующем году обязательно поборемся за титул!». Ну и далее незаметно всасать какому нибудь пэлому или брайтону.
(ответить)
Это ли не карма, за пустой пиздеж пенсов?
Это ли не карма, так проиграть, за их мусорный рот?
(ответить)
Бля, а если у Жиру бутсы на 3 размера больше, чем у соперника, он тоже должен это принимать во внимание, когда выходит на передачу на опережение, причём готовясь броситься вперёд башкой, а не ногой? Полная лажа этот ваш ВАР в сегодняшнем виде. Если так пойдёт дальше, это просто будет в ущерб вариативности футбола. Английские судьи и так в большинстве своём гоблины ссаные, а теперь ещё ответственность с себя сняли с таким применением ВАР.
#va rou t
(ответить)
Артурики, Безвизики и прочая синяя орда - удачи в ЛЕ.
Спасибо МЮ.
COME ON YOU SPURS!
(ответить)
Скрин про разьеб лохов в студию
(ответить)
что за даун на варе сидел? ладно носок Жиру нашли, но не увидеть толчок Фреда...
пысы: Педру усыпить и отправьте Мичи к психоаналитику какого-нибудь уже.
(ответить)
Мать твою ублюдок дерьмо собачье ты решил меня трахнуть я тебя сам трахну!!!!
(ответить)
жесть засудили пенсоту
пенсы что с ебалой
ахаха
(ответить)
Бахнем с горя на ПСЖ
(ответить)
и да - офсайд Жиру это конечно бред еще тот)
он не виноват что ростом вышел и у него ступня длинная
надо с ВАРом что-то делать
(ответить)
Из двух физруков Лэмс оказался физруковее.
(ответить)
Сутулый даже голума обыграть не может. Вам пенсам говорили, зря парика выкинули на мороз
(ответить)
Как обычно в последние игры с мю, мы были лучше, создали больше моментов, отменили 2 гола, мю играл в антифутбол и выиграл чудом, ну все как обычно
И замечаю такую тенденцию, Челси то ебет постоянно потом сам сосет по КД, так было с арсинолем, теперь с мю)
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Если бы в рамках АПЛ Сульшер играл только против Челси Лэмпса, то МЮ уже набрал бы очков больше, чем Ливерпуль :) :) :)
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Я представляю, насколько раздражительный результат для пенсов.
Последнее время МЮ набирает очки стабильно против самого трудного соперника.
(ответить)
странная игра, как и некоторые решения Тэйлора
1 тайм был просто в утиль, благо 2-ой вышел получше
первый гол шара, ко второму вопросов нет
Фернандеш подкупает чистой техникой, да еще и ударами со штрафных, надеюсь хорошо вольется в полноценный состав
Байи за тот вынос тоже респект
в общем можно и побороться за путевку теперь
(ответить)
Ёбаный вар в сегодняшнем виде убивает футбол!
(ответить)
В Англии нужно без var играть
Ибо наx он такой нужен
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Френк ходит по ахуенно тонкому льду. С таким подходом выбора состава на матч, даже с Санчами и Зийешами будут бибу пенсы сосать в следующем сезоне.
Еще раз в основе появится Кристенсен и Батшуайи и Лэмпс аут. И Кабальеро аухенно обороне уверенности добавил, ничего не скажешь. Чот подзае6ало уже.
Ну и да, готовимся к четвергам еврокубковым на следующий сезон.
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