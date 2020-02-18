"Юнайтед" одержал победу в гостях у "Челси"

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" сократил отставание от топ-4 Премьер-Лиги до трех очков благодаря победе 0:2 в гостях у "Челси".

По сравнению с 2:2 против "Лестера" в стартовом составе "синих" появились Матео Ковачич, Виллиан и Мичи Батшуайи, заменив Мейсона Маунта, Каллума Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэма. Вилли Кабальеро остался на воротах.

Три перестановки сделал и наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер относительно безголевого матча против "Вулверхэмптона", оказав доверие Эрику Байи, Брандону Уильямсу и Неманье Матичу. Они заменили Виктора Линделефа, Андреаса Перейру и Хуана Мату.

Матч начался с опасных ударов в исполнении Риса Джеймса и Виллиана, но обоим игрокам домашней команды не хватило точности.

Уже на 10-й минуте на газоне оказался Нголо Канте, и Фрэнку Лэмпарду пришлось использовать первую замену, выпустив Маунта вместо француза.

Несмотря на потерю важного игрока, "Челси" смотрелся пободрее и атаковал лучше. В середине первого тайма пару хороших моментов имел Батшуайи, но у Мичи прицел тоже сбился, как и у его партнеров.

На 36-й минуте Виллиан попытался заработать пенальти, проскочив внутрь площадки мимо Бруну Фернандеша и упав. Однако рефери Энтони Тэйлору даже не потребовалась система VAR, чтобы пристыдить бразильца желтой карточкой за симуляцию.

На 37-й минуте впервые по-настоящему показали зубы гости. Получив передачу от Фернандеша, Антони Мартиаль вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, но не попал в дальний угол ворот.

Однако спустя несколько минут Мартиаль исправился, легко опередив на втором этаже Андреаса Кристесена и замкнув подачу Аарона Ван-Биссаки с правого фланга — 0:1.

В самой концовке первого тайма еще один момент загубил Батшуайи, с правого края штрафной вновь пробив мимо ворот.

В перерыве Лэмпард произвел свою вторую замену, сразу показав, кого он винит в пропущенном голе — вместо Кристенсена в игру вступил Курт Зума.

С началом второго тайма "Челси" принялся оказывать давление, и на 55-й минуте Зума ногой отправил мяч в ворота после подачи углового. Однако VAR заставила рефери отменить гол — снаряд беспрепятственно дошел до Курта лишь после того, как Сесар Аспиликуэта толкнул Уильямса в спину.

На 64-й минуте показал свое мастерство исполнять стандарты Фернандеш, со штрафного закрутив мяч в перекладину.

А спустя еще пару минут "Юнайтед" все-таки удвоил счет. Харри Магуайр ушел от опеки Антонио Рюдигера и замкнул подачу Фернандешем углового — 0:2.

"Синим" терять было уже нечего, и на 68-й минуте Лэмпард достал из глубокого запаса Жиру, который сразу же создал хороший момент Матео Ковачичу, а вскоре прекрасным ударом головой поразил чужие ворота после передачи Маунта с правого фланга. Однако стопа Оливье угодила в офсайд — гол был отменен.

В концовке матча "дьяволы" закрылись и не позволили своему сопернику никаких вольностей. Лишь на 89-й минуте Маунт со штрафного пробил в штангу.

Как и в матче первого круга, "Челси" был не так уж плох по игре, однако с реализацией моментов у хозяев в этот вечер была настоящая беда. Также с "синими" безжалостно обошлась VAR, отметив два гола и не обнаружив повода для красной карточки Магуайру за фол на Батшуайи.

"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2020 01:00

Количество просмотров Просмотров: 979

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slash-lfc 18.02.2020 01:09 # slash-lfc
    в очередной раз в сезоне Сульшер на классе тактически обыграл Ломбарда. Отдельно хочется отметить судейство. Столько спорных моментов и везде было принято верное решение.

    (ответить)

  2. gerrard08 18.02.2020 01:08 # gerrard08
    Зато красиво играли (с)
    Доставляет как сольскяйр затаскивает матчи будучи аутсайдером и не дает повода уволить себя. Надо еще подкрепить фортовый результат пыльным высером в глаза вудворта, чот типа - «вот это настоящий дух мю!», «эта команда возвращает былое величие и наши славные традиции», «абсолютно чемпионская игра, в следующем году обязательно поборемся за титул!». Ну и далее незаметно всасать какому нибудь пэлому или брайтону.

    (ответить)

  3. beatles-red 18.02.2020 01:08 # beatles-red
    Это ли не карма, за пустой пиздеж пенсов?
    Это ли не карма, так проиграть, за их мусорный рот?

    (ответить)

  4. sausage 18.02.2020 01:08 # sausage
    Бля, а если у Жиру бутсы на 3 размера больше, чем у соперника, он тоже должен это принимать во внимание, когда выходит на передачу на опережение, причём готовясь броситься вперёд башкой, а не ногой? Полная лажа этот ваш ВАР в сегодняшнем виде. Если так пойдёт дальше, это просто будет в ущерб вариативности футбола. Английские судьи и так в большинстве своём гоблины ссаные, а теперь ещё ответственность с себя сняли с таким применением ВАР.
    #va&#8198;rou&#8198;t

    (ответить)

  5. lfcmikki14 18.02.2020 01:07 # lfcmikki14
    Артурики, Безвизики и прочая синяя орда - удачи в ЛЕ.

    Спасибо МЮ.

    COME ON YOU SPURS!

    (ответить)

  6. dom1no 18.02.2020 01:06 # dom1no
    Скрин про разьеб лохов в студию

    (ответить)

  7. alexomck 18.02.2020 01:06 # alexomck
    что за даун на варе сидел? ладно носок Жиру нашли, но не увидеть толчок Фреда...
    пысы: Педру усыпить и отправьте Мичи к психоаналитику какого-нибудь уже.

    (ответить)

  8. chebrec 18.02.2020 01:05 # chebrec
    Мать твою ублюдок дерьмо собачье ты решил меня трахнуть я тебя сам трахну!!!!

    (ответить)

  9. superperez101 18.02.2020 01:05 # superperez101
    жесть засудили пенсоту
    пенсы что с ебалой
    ахаха

    (ответить)

  10. ganinilyha 18.02.2020 01:05 # ganinilyha
    Бахнем с горя на ПСЖ

    (ответить)

  11. red-devil-4ever 18.02.2020 01:04 # red-devil-4ever
    и да - офсайд Жиру это конечно бред еще тот)
    он не виноват что ростом вышел и у него ступня длинная
    надо с ВАРом что-то делать

    (ответить)

  12. brown-ale 18.02.2020 01:04 # brown-ale
    Из двух физруков Лэмс оказался физруковее.

    (ответить)

  13. fc-oil 18.02.2020 01:04 # fc-oil
    Сутулый даже голума обыграть не может. Вам пенсам говорили, зря парика выкинули на мороз

    (ответить)

  14. bezviz 18.02.2020 01:04 # bezviz
    Как обычно в последние игры с мю, мы были лучше, создали больше моментов, отменили 2 гола, мю играл в антифутбол и выиграл чудом, ну все как обычно
    И замечаю такую тенденцию, Челси то ебет постоянно потом сам сосет по КД, так было с арсинолем, теперь с мю)

    (ответить)

  15. karimov-mu 18.02.2020 01:04 # karimov-mu
    Если бы в рамках АПЛ Сульшер играл только против Челси Лэмпса, то МЮ уже набрал бы очков больше, чем Ливерпуль :) :) :)

    (ответить)

  16. mancunia-planet 18.02.2020 01:04 # mancunia-planet
    Я представляю, насколько раздражительный результат для пенсов.
    Последнее время МЮ набирает очки стабильно против самого трудного соперника.

    (ответить)

  17. red-devil-4ever 18.02.2020 01:03 # red-devil-4ever
    странная игра, как и некоторые решения Тэйлора
    1 тайм был просто в утиль, благо 2-ой вышел получше
    первый гол шара, ко второму вопросов нет
    Фернандеш подкупает чистой техникой, да еще и ударами со штрафных, надеюсь хорошо вольется в полноценный состав
    Байи за тот вынос тоже респект
    в общем можно и побороться за путевку теперь

    (ответить)

  18. sausage 18.02.2020 01:03 # sausage
    Ёбаный вар в сегодняшнем виде убивает футбол!

    (ответить)

  19. aaaars 18.02.2020 01:02 # aaaars
    В Англии нужно без var играть

    Ибо наx он такой нужен

    (ответить)

  20. ry-l 18.02.2020 01:02 # ry-l
    Френк ходит по ахуенно тонкому льду. С таким подходом выбора состава на матч, даже с Санчами и Зийешами будут бибу пенсы сосать в следующем сезоне.

    Еще раз в основе появится Кристенсен и Батшуайи и Лэмпс аут. И Кабальеро аухенно обороне уверенности добавил, ничего не скажешь. Чот подзае6ало уже.

    Ну и да, готовимся к четвергам еврокубковым на следующий сезон.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: