"Юнайтед" одержал победу в гостях у "Челси"

"Манчестер Юнайтед" сократил отставание от топ-4 Премьер-Лиги до трех очков благодаря победе 0:2 в гостях у "Челси".

По сравнению с 2:2 против "Лестера" в стартовом составе "синих" появились Матео Ковачич, Виллиан и Мичи Батшуайи, заменив Мейсона Маунта, Каллума Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэма. Вилли Кабальеро остался на воротах.



Три перестановки сделал и наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер относительно безголевого матча против "Вулверхэмптона", оказав доверие Эрику Байи, Брандону Уильямсу и Неманье Матичу. Они заменили Виктора Линделефа, Андреаса Перейру и Хуана Мату.



Матч начался с опасных ударов в исполнении Риса Джеймса и Виллиана, но обоим игрокам домашней команды не хватило точности.



Уже на 10-й минуте на газоне оказался Нголо Канте, и Фрэнку Лэмпарду пришлось использовать первую замену, выпустив Маунта вместо француза.



Несмотря на потерю важного игрока, "Челси" смотрелся пободрее и атаковал лучше. В середине первого тайма пару хороших моментов имел Батшуайи, но у Мичи прицел тоже сбился, как и у его партнеров.



На 36-й минуте Виллиан попытался заработать пенальти, проскочив внутрь площадки мимо Бруну Фернандеша и упав. Однако рефери Энтони Тэйлору даже не потребовалась система VAR, чтобы пристыдить бразильца желтой карточкой за симуляцию.



На 37-й минуте впервые по-настоящему показали зубы гости. Получив передачу от Фернандеша, Антони Мартиаль вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, но не попал в дальний угол ворот.



Однако спустя несколько минут Мартиаль исправился, легко опередив на втором этаже Андреаса Кристесена и замкнув подачу Аарона Ван-Биссаки с правого фланга — 0:1.



В самой концовке первого тайма еще один момент загубил Батшуайи, с правого края штрафной вновь пробив мимо ворот.



В перерыве Лэмпард произвел свою вторую замену, сразу показав, кого он винит в пропущенном голе — вместо Кристенсена в игру вступил Курт Зума.



С началом второго тайма "Челси" принялся оказывать давление, и на 55-й минуте Зума ногой отправил мяч в ворота после подачи углового. Однако VAR заставила рефери отменить гол — снаряд беспрепятственно дошел до Курта лишь после того, как Сесар Аспиликуэта толкнул Уильямса в спину.



На 64-й минуте показал свое мастерство исполнять стандарты Фернандеш, со штрафного закрутив мяч в перекладину.



А спустя еще пару минут "Юнайтед" все-таки удвоил счет. Харри Магуайр ушел от опеки Антонио Рюдигера и замкнул подачу Фернандешем углового — 0:2.



"Синим" терять было уже нечего, и на 68-й минуте Лэмпард достал из глубокого запаса Жиру, который сразу же создал хороший момент Матео Ковачичу, а вскоре прекрасным ударом головой поразил чужие ворота после передачи Маунта с правого фланга. Однако стопа Оливье угодила в офсайд — гол был отменен.



В концовке матча "дьяволы" закрылись и не позволили своему сопернику никаких вольностей. Лишь на 89-й минуте Маунт со штрафного пробил в штангу.



Как и в матче первого круга, "Челси" был не так уж плох по игре, однако с реализацией моментов у хозяев в этот вечер была настоящая беда. Также с "синими" безжалостно обошлась VAR, отметив два гола и не обнаружив повода для красной карточки Магуайру за фол на Батшуайи.



"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче