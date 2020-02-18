Райола жестко раскритиковал Сульшера

Мино Райола Агент Мино Райола жестко ответил Оле Гуннару Сульшера после фразы главного тренера "Манчестер Юнайтед" насчет полузащитника Поля Погба.

На пресс-конференции перед матчем Премьер-Лиги против "Челси" Сульшер произнес вроде бы безобидную фразу "Поль наш игрок, а не Мино", ответив на слова Райолы о начале переговоров с "Ювентусом".

После такого замечания Райола по-настоящему взорвался и сравнил своего клиента с пленником.

"Поль — не моя и определенно не Сульшера собственность. Поль принадлежит Полю Погба".

"Уже давно нельзя владеть человеческим созданием — ни в Великобритании, ни где-либо еще. Надеюсь, Сульшер не хотел сказать, что Поль его пленник".

"Но прежде чем Сульшер прокомментирует мои слова, он должен лучше подумать о содержании сказанного. Я свободный гражданин, который может размышлять и выражать свои мысли. Возможно, до сих пор я был слишком милым с ним. Сульшер лишь должен помнить вещи, которые он говорил Полю летом".

"Думаю, Сульшер может быть расстроен в силу различных причин и все сваливает в кучу. Думаю, у Сульшера есть другие поводы для беспокойства. По крайней мере, я бы на его месте беспокоился о другом", — сообщил Райола в твиттере.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1477

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Последние комментарии:




  1. kundevil 18.02.2020 01:00 # kundevil
    Демагог) Или играет эту роль, умеет делать деньги, владея взглядом миллионов баранов

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  2. tvinkovod 18.02.2020 00:29 # tvinkovod
    норм погорел жирный пидар

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  3. mancunia-planet 18.02.2020 00:16 # mancunia-planet
    пошёл нахуй, жирный уродец!

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