Райола жестко раскритиковал Сульшера

Агент Мино Райола жестко ответил Оле Гуннару Сульшера после фразы главного тренера "Манчестер Юнайтед" насчет полузащитника Поля Погба.

На пресс-конференции перед матчем Премьер-Лиги против "Челси" Сульшер произнес вроде бы безобидную фразу "Поль наш игрок, а не Мино", ответив на слова Райолы о начале переговоров с "Ювентусом".



После такого замечания Райола по-настоящему взорвался и сравнил своего клиента с пленником.



"Поль — не моя и определенно не Сульшера собственность. Поль принадлежит Полю Погба".



"Уже давно нельзя владеть человеческим созданием — ни в Великобритании, ни где-либо еще. Надеюсь, Сульшер не хотел сказать, что Поль его пленник".



"Но прежде чем Сульшер прокомментирует мои слова, он должен лучше подумать о содержании сказанного. Я свободный гражданин, который может размышлять и выражать свои мысли. Возможно, до сих пор я был слишком милым с ним. Сульшер лишь должен помнить вещи, которые он говорил Полю летом".



"Думаю, Сульшер может быть расстроен в силу различных причин и все сваливает в кучу. Думаю, у Сульшера есть другие поводы для беспокойства. По крайней мере, я бы на его месте беспокоился о другом", — сообщил Райола в твиттере.