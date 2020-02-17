Лакасетт: "Начинаем видеть, насколько хорош может быть Пепе"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт считает, что вингер Николя Пепе начинает отрабатывать вложенные в него деньги.

Прошлым летом Пепе обошелся в рекордные для "канониров" 72 миллиона фунтов, а в минувшее воскресенье Николя провел свой пока что, возможно, лучший матч за лондонский клуб, поспособствовав победе 4:0 над "Ньюкаслом".



Против "сорок" 24-летний ивуариец забил гол и дважды ассистировал партнерам, однако Лакасетту кажется, что это только начало для Николя.



"Как я уже говорил, нам нужно быть терпеливыми с ним. Он все еще молод, он приехал из другой лиги, и здесь ты всегда оказываешься в иных условиях".



"Думаю, Премьер-Лига — тяжелейшая лига в мире, поэтому ты должен бережно обращаться с игроками вроде него".



"Он тот, кому нужна уверенность в себе. Когда ты вселишь в него уверенность, он будет играть лучше".



"Ему просто нужно время, чтобы понять лигу, и мы уже начинаем видеть, насколько хорош может быть Николя Пепе", — цитирует Лакасетта Sky Sports.