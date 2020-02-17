"Челси" заработает 12.5 млн. фунтов на Пашаличе

Грядущим летом "Челси" заработает 15 миллионов фунтов (12.5 млн. фунтов) с продажи полузащитника Марио Пашалича.

Пашалич перебрался на "Стэмфорд Бридж" из "Хайдука" еще в 2014 года, но за эти почти шесть лет не сыграл ни одного матча за первую команду "синих".



25-летний игрок сборной Хорватии успел побывать на правах аренды в "Эльче", "Монако", "Милане" и московском "Спартаке", а сейчас второй сезон подряд проводит в "Аталанте".



Именно "Аталанта" стала тем клубом, где у Пашалича получилось заиграть, и теперь итальянская сторона решила воспользоваться своей опцией по выкупу Марио.



По информации The Guardian, сделка уже согласована, и по окончании сезона Пашалич присоединится к клубу Серии А на правах постоянного трансфера.