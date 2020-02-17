"Челси" заработает 12.5 млн. фунтов на Пашаличе

Марио Пашалич Грядущим летом "Челси" заработает 15 миллионов фунтов (12.5 млн. фунтов) с продажи полузащитника Марио Пашалича.

Пашалич перебрался на "Стэмфорд Бридж" из "Хайдука" еще в 2014 года, но за эти почти шесть лет не сыграл ни одного матча за первую команду "синих".

25-летний игрок сборной Хорватии успел побывать на правах аренды в "Эльче", "Монако", "Милане" и московском "Спартаке", а сейчас второй сезон подряд проводит в "Аталанте".

Именно "Аталанта" стала тем клубом, где у Пашалича получилось заиграть, и теперь итальянская сторона решила воспользоваться своей опцией по выкупу Марио.

По информации The Guardian, сделка уже согласована, и по окончании сезона Пашалич присоединится к клубу Серии А на правах постоянного трансфера.


Метки Аталанта, Пашалич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 948

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wilegend 17.02.2020 23:26 # wilegend
    Члены очкуют и начали считать каждый фунт

    (ответить)

  2. chebrec 17.02.2020 22:57 # chebrec
    Аристократы!!!

    (ответить)

  3. cristean2 17.02.2020 22:51 # cristean2
    Чисто бизнес кар.

    (ответить)

  4. godlike 17.02.2020 22:46 # godlike
    и это начало, дальше мората, бакайоко, батшуаи, дринквотер, алонсо, зума

    (ответить)

  5. df1992 17.02.2020 22:13 # df1992
    Абрамович постепенна тянет свои выложенные деньги

    (ответить)

  6. jabajaba 17.02.2020 22:08 # jabajaba
    короли

    (ответить)

  7. mr-arti 17.02.2020 22:00 # mr-arti
    бизнес кар

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: