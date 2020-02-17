"Челси" заработает 12.5 млн. фунтов на Пашаличе
Грядущим летом "Челси" заработает 15 миллионов фунтов (12.5 млн. фунтов) с продажи полузащитника Марио Пашалича.
Пашалич перебрался на "Стэмфорд Бридж" из "Хайдука" еще в 2014 года, но за эти почти шесть лет не сыграл ни одного матча за первую команду "синих".
25-летний игрок сборной Хорватии успел побывать на правах аренды в "Эльче", "Монако", "Милане" и московском "Спартаке", а сейчас второй сезон подряд проводит в "Аталанте".
Именно "Аталанта" стала тем клубом, где у Пашалича получилось заиграть, и теперь итальянская сторона решила воспользоваться своей опцией по выкупу Марио.
По информации The Guardian, сделка уже согласована, и по окончании сезона Пашалич присоединится к клубу Серии А на правах постоянного трансфера.
17.02.2020 22:00
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Члены очкуют и начали считать каждый фунт
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Аристократы!!!
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Чисто бизнес кар.
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и это начало, дальше мората, бакайоко, батшуаи, дринквотер, алонсо, зума
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Абрамович постепенна тянет свои выложенные деньги
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короли
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бизнес кар
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