Венгеру не жалко "Манчестер Сити"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказался проявить симпатию к "Манчестер Сити", наказанному УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, в минувшую пятницу УЕФА отстранил "Сити" от участия в еврокубках на два следующих сезона и вдобавок оштрафовал "горожан" на 25 миллионов фунтов.



Что касается Венгера, то он всегда был сторонником ФФП и еще в 2009 году говорил, что у клуба с "Этихад" есть "финансовый допинг". В этой сложной для "горожан" ситуации Арсен не знает жалости.



"Я всегда выступал за соблюдение финансовых правил и за то, чтобы клубы существовали на те средства, которые сами зарабатывают".



"Были установлены правила. Убежден, правила нуждаются в оптимизации, учитывая то, как они составлены на данный момент, но правила есть правила, и ты должен соблюдать их".



"Когда люди не соблюдают правила и попадаются на том, что пытаются их обойти более-менее законными способами, их необходимо наказать. Если будет доказано, что ты сделал это умышленно, ты не можешь остаться безнаказанным".



"Говоря простым языком, в спорте ты стремишься к победе, соблюдая правила. В этом весь смысл. Мы празднуем достижения в каждом виде спорта, но мы должны знать, что все соблюдают правила".



"Если кто-то не соблюдает правила, это не настоящий спорт. Думаю, это самое важное. Есть правила, и ты должен соблюдать их".



"Когда ты вступаешь в соревнование, это означает, что ты подписываешься под правилами соревнования", — цитирует Венгера Sky Sports.