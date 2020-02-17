Канте: "Челси" нужна победа над МЮ не ради мести"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" его команда будет мотивирована не жаждой мести.

Сезон Премьер-Лиги 2019/20 "синие" начали с поражения 4:0 на "Олд Траффорд". Это поражение было вдвойне обиднее, потому что команда Фрэнка Лэмпарда по игре выглядела лучше соперника.



В понедельник вечером "Юнайтед" пожалует на "Стэмфорд Бридж", однако в данный момент Канте и партнерам важно не отомстить, а упрочить свое положение в топ-4.



"Юнайтед" был немного позади, но сейчас они подтянулись, и это будет большая возможность для нас оставить их позади или для них приблизиться еще к нам".



"Это важный матч для обеих команд. Все мы знаем, что выезды к "Юнайтед" бывают очень сложными, но в проигранном нами матче мы не выглядели на 4:0".



"Мы просто предвкушаем этот матч, потому что мы хотим сохранить свой отрыв, и для этого нам нужна победа — не ради мести", — цитирует Канте ESPN.