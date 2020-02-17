Канте: "Челси" нужна победа над МЮ не ради мести"
Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" его команда будет мотивирована не жаждой мести.
Сезон Премьер-Лиги 2019/20 "синие" начали с поражения 4:0 на "Олд Траффорд". Это поражение было вдвойне обиднее, потому что команда Фрэнка Лэмпарда по игре выглядела лучше соперника.
В понедельник вечером "Юнайтед" пожалует на "Стэмфорд Бридж", однако в данный момент Канте и партнерам важно не отомстить, а упрочить свое положение в топ-4.
"Юнайтед" был немного позади, но сейчас они подтянулись, и это будет большая возможность для нас оставить их позади или для них приблизиться еще к нам".
"Это важный матч для обеих команд. Все мы знаем, что выезды к "Юнайтед" бывают очень сложными, но в проигранном нами матче мы не выглядели на 4:0".
"Мы просто предвкушаем этот матч, потому что мы хотим сохранить свой отрыв, и для этого нам нужна победа — не ради мести", — цитирует Канте ESPN.
17.02.2020 19:00
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А ради места в первой четвёрке.
Шкононирам радужным с середины таблицы только мечтать об этом.
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