Боссы "Сити" заверили игроков, что санкции УЕФА будут сняты
Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заверил игроков, что клуб непременно добьется отмены санкций со стороны УЕФА.
В прошлую пятницу УЕФА сурово наказал "горожан" за нарушения правил финансового фейр-плей. За искусственное завышение спонсорских контрактов клуб с "Этихад" поплатился отстранением от еврокубков на два сезона и штрафом в 25 миллионов фунтов.
Эта новость рассматривалась многими как катастрофа для "Сити" и как предвестник грядущего исхода с "Этихад" игроков и, возможно, даже главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Однако Гвардиола уже сообщил своим подопечным, что останется на следующий сезон.
"В какой бы лиге мы ни выступали, я все равно буду здесь. Даже если нас отправят в Лигу Два, я все равно буду здесь. Это время, чтобы сплотиться", — приводит слова Гвардиолы, обращенные к игрокам, Sky Sports.
Также перед игроками первой команды выступил и Сориано, выразив уверенность, что Спортивный арбитражный суд займет сторону "Сити".
"Поверьте мне, как я верю в вас, эти санкции будут сняты", — цитирует Сориано издание.
17.02.2020 18:00
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Забанить их к чёртовой матери(расформировать). В лучшей лиге мира, нет места позорным читерам.
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Зря он это сказал. Здешние портовые ведь уже вовсю ожидают краха Сити
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Удачи им
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