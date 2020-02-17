Боссы "Сити" заверили игроков, что санкции УЕФА будут сняты

Ферран Сориано Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заверил игроков, что клуб непременно добьется отмены санкций со стороны УЕФА.

В прошлую пятницу УЕФА сурово наказал "горожан" за нарушения правил финансового фейр-плей. За искусственное завышение спонсорских контрактов клуб с "Этихад" поплатился отстранением от еврокубков на два сезона и штрафом в 25 миллионов фунтов.

Эта новость рассматривалась многими как катастрофа для "Сити" и как предвестник грядущего исхода с "Этихад" игроков и, возможно, даже главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Однако Гвардиола уже сообщил своим подопечным, что останется на следующий сезон.

"В какой бы лиге мы ни выступали, я все равно буду здесь. Даже если нас отправят в Лигу Два, я все равно буду здесь. Это время, чтобы сплотиться", — приводит слова Гвардиолы, обращенные к игрокам, Sky Sports.

Также перед игроками первой команды выступил и Сориано, выразив уверенность, что Спортивный арбитражный суд займет сторону "Сити".

"Поверьте мне, как я верю в вас, эти санкции будут сняты", — цитирует Сориано издание.


Метки CAS, Манчестер Сити, Сориано, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2020 18:00

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  1. elprimer 17.02.2020 18:11 # elprimer
    Забанить их к чёртовой матери(расформировать). В лучшей лиге мира, нет места позорным читерам.

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  2. staryi-eblan 17.02.2020 18:10 # staryi-eblan
    Зря он это сказал. Здешние портовые ведь уже вовсю ожидают краха Сити

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  3. tigerpool 17.02.2020 18:03 # tigerpool
    Удачи им

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