Боссы "Сити" заверили игроков, что санкции УЕФА будут сняты

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заверил игроков, что клуб непременно добьется отмены санкций со стороны УЕФА.

В прошлую пятницу УЕФА сурово наказал "горожан" за нарушения правил финансового фейр-плей. За искусственное завышение спонсорских контрактов клуб с "Этихад" поплатился отстранением от еврокубков на два сезона и штрафом в 25 миллионов фунтов.



Эта новость рассматривалась многими как катастрофа для "Сити" и как предвестник грядущего исхода с "Этихад" игроков и, возможно, даже главного тренера Хосепа Гвардиолы.



Однако Гвардиола уже сообщил своим подопечным, что останется на следующий сезон.



"В какой бы лиге мы ни выступали, я все равно буду здесь. Даже если нас отправят в Лигу Два, я все равно буду здесь. Это время, чтобы сплотиться", — приводит слова Гвардиолы, обращенные к игрокам, Sky Sports.



Также перед игроками первой команды выступил и Сориано, выразив уверенность, что Спортивный арбитражный суд займет сторону "Сити".



"Поверьте мне, как я верю в вас, эти санкции будут сняты", — цитирует Сориано издание.