Лэмпард: "МЮ останется угрозой нам, даже если проиграет"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что "Манчестер Юнайтед" останется в борьбе за попадание в зону Лиги Чемпионов, даже если проиграет на "Стэмфорд Бридж".

Вынесенный на вечер понедельника матч является прекрасной возможностью для "синих" упрочить свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.



В случае победы в очном матче "Челси" оторвется от "Юнайтед" уже на девять очков, однако Лэмпард не думает, что "красные дьяволы" перестанут быть угрозой для его команды.



"При всего девяти очках? В момент сезона, когда предстоит разыграть еще так много очков и когда сезон Премьер-Лиги складывается так, как он складывается? Определенно нет".



"В этом сезоне набирать очки тяжелее, как вы можете видеть. Сейчас команды могут инвестировать большие деньги, и это слегка меняет пейзаж в Премьер-Лиге".



"Команды могут выйти в Премьер-Лигу и потратить 100 миллионов фунтов, но это не гарантирует им успех. Их ждут испытания, но испытания — это хорошая вещь. Мы проходим свое испытание", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.