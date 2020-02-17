Лэмпард: "МЮ останется угрозой нам, даже если проиграет"
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что "Манчестер Юнайтед" останется в борьбе за попадание в зону Лиги Чемпионов, даже если проиграет на "Стэмфорд Бридж".
Вынесенный на вечер понедельника матч является прекрасной возможностью для "синих" упрочить свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.
В случае победы в очном матче "Челси" оторвется от "Юнайтед" уже на девять очков, однако Лэмпард не думает, что "красные дьяволы" перестанут быть угрозой для его команды.
"При всего девяти очках? В момент сезона, когда предстоит разыграть еще так много очков и когда сезон Премьер-Лиги складывается так, как он складывается? Определенно нет".
"В этом сезоне набирать очки тяжелее, как вы можете видеть. Сейчас команды могут инвестировать большие деньги, и это слегка меняет пейзаж в Премьер-Лиге".
"Команды могут выйти в Премьер-Лигу и потратить 100 миллионов фунтов, но это не гарантирует им успех. Их ждут испытания, но испытания — это хорошая вещь. Мы проходим свое испытание", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
17.02.2020 17:00
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Удачи обоим тренерам!
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